Калинский: «В концовке у нас были хорошие моменты»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Сегодня было два разных тайма. Мы очень хорошо начали первую половину встречи, агрессивно шли вперед, контролировали мяч, открыли счет после наигранного «стандарта». Но на этом не остановились, продолжали гнуть свою линию. После заброса Кирилла Кравцова в чужую штрафную Ричи Эннин поборолся за мяч, а игрок соперника не смог вынести далеко. Мне надо было всё сделать быстро. Рад, что так и получилось!

К сожалению, потом пропустили ненужный мяч «в раздевалку». В перерыве поговорили, знали, что соперник полезет вперед, и нам надо будет ждать свои шансы убежать в контратаки. Стали немного «проседать», сначала Никита Гойло отразил пенальти, а потом туляки все-таки сравняли счет. В концовке у нас были хорошие моменты. Могли вырвать победу, но где-то выручил вратарь хозяев, а где-то не хватило реализации.