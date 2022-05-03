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Калинский: «В концовке у нас были хорошие моменты»

вчера, 00:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Сегодня было два разных тайма. Мы очень хорошо начали первую половину встречи, агрессивно шли вперед, контролировали мяч, открыли счет после наигранного «стандарта». Но на этом не остановились, продолжали гнуть свою линию. После заброса Кирилла Кравцова в чужую штрафную Ричи Эннин поборолся за мяч, а игрок соперника не смог вынести далеко. Мне надо было всё сделать быстро. Рад, что так и получилось!

К сожалению, потом пропустили ненужный мяч «в раздевалку». В перерыве поговорили, знали, что соперник полезет вперед, и нам надо будет ждать свои шансы убежать в контратаки. Стали немного «проседать», сначала Никита Гойло отразил пенальти, а потом туляки все-таки сравняли счет. В концовке у нас были хорошие моменты. Могли вырвать победу, но где-то выручил вратарь хозяев, а где-то не хватило реализации.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 07:48
Похоже Новгород потопил Арсенал.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:45
Не надо было проседать, может и выиграли тогда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:41
Моменты надо использовать!
Loko57
Loko57
вчера в 00:31
Результат показал что у обоих гнилая оборона.
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