Божович: «Могли выиграть, а могли и проиграть»

Главный тренер тульского «Арсенала» поделился впечатлениями от ничьей в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом еще один. Думаю, это как боксер, который находится в нокдауне. Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Поэтому и сравняли счет. Могли выиграть, а могли и проиграть.