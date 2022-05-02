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Божович: «Могли выиграть, а могли и проиграть»

02 мая 2022, 22:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от ничьей в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом еще один. Думаю, это как боксер, который находится в нокдауне. Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Поэтому и сравняли счет. Могли выиграть, а могли и проиграть.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:46
Ничья для Арсенала как поражение.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 06:33
Черногорский философ.
ОПС
ОПС
вчера в 05:31
Получилось как получилось.
Gahi
Gahi
вчера в 04:30
В конце чемпионата каждый бал на вес золота.
beefs
beefs
02 мая в 23:58
победила дружба, а что дальше...
ABir
ABir
02 мая в 23:47
Никому не обидно
sv_1969
sv_1969
02 мая в 23:38
А получилась ничья
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 22:59
Хоть сам реально ответил
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