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Самедов прокомментировал отстранение российских команд от еврокубков

02 мая 2022, 21:15

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался об отстранении российских команд от матчей под эгидой УЕФА.

Очень грустно! Печально. Что тут ещё сказать. Какая разница, это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Всё!

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Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 10:55
Значицца, наши клубы в этом сезоне не потерпят ни одного поражения! Это уже хорошо! Прогресс однако.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 02:08
Что толку от этого нытья! "Караул! Хулиганы зрения лишают!!!"
Ничего. Переживу и это. А редиски пусть идут туда, откуда пришла и работала, ковыряясь, Урсула фон Ляйне, или как ее там.
berda2003
berda2003
02 мая в 21:57
таких, как самедов миллион, кому надо его мнение??? надо на рынке торговок опрашивать, более достойные мнения...
beefs
beefs
02 мая в 21:26
да уж, надежды не оправдались...
Сп62
Сп62
02 мая в 21:26
Команды будут бороться за кубок Кремля.
Futurista
Futurista
02 мая в 21:22
Теперь штаб-квартира уефа может считаться законной целью...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 21:16
Нам всем очень грустно!
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