Самедов прокомментировал отстранение российских команд от еврокубков

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался об отстранении российских команд от матчей под эгидой УЕФА.
Очень грустно! Печально. Что тут ещё сказать. Какая разница, это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Всё!
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался об отстранении российских команд от матчей под эгидой УЕФА.
Очень грустно! Печально. Что тут ещё сказать. Какая разница, это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Всё!
Ничего. Переживу и это. А редиски пусть идут туда, откуда пришла и работала, ковыряясь, Урсула фон Ляйне, или как ее там.
Ничего. Переживу и это. А редиски пусть идут туда, откуда пришла и работала, ковыряясь, Урсула фон Ляйне, или как ее там.