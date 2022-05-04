ФК «Бери» вышел из-под административного управления

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вчера, 12:51

Оригинальный футбольный клуб «Бери» был выкуплен болельщиками и физическими лицами «по немецкой системе», 51 и 49% соответственно. Таким образом, клуб вышел из-под административного управления. Однако на данный момент выкуплен только бренд, право на название, история и пр. Однако сам клуб, основанный в 1885 году, все еще остается у владельца Стива Дейла и при долгах. Данное обстоятельство может помешать возвращению команды в систему футбольных лиг Англии.

Пока что нет сведений, в какой лиге будет играть «Бери», а также последует ли слияние с командой 9-го дивизиона «АФК Бери». Болельщики также выкупили стадион команды «Гигг Лейн» и планируют объединить клубы, которые юридически являются разными организациями.

«Бери» брал Кубок Англии в 1900 и 1903 годах, а также доходил до полуфинала Кубка Лиги в 1963 году.