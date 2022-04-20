«Фулхэм» вернулся в Английскую Премьер-лигу

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20 апреля 2022, 00:07

Лондонский «Фулхэм» вернулся в Премьер-лигу. Это произошло после победы «дачников» над «Престоном» (3:0) в матче 43-го тура Чемпионшипа.

Лондонцы набрали 86 очков и лидируют в таблице, ниже второго места они уже не финишируют. «Престон» идет на 15-й строчке (58 очков).

За последние пять сезонов «Фулхэм» трижды зарабатывал повышение в классе и дважды вылетал на следующий сезон.