«Фулхэм» вернулся в Английскую Премьер-лигу

Лондонский «Фулхэм» вернулся в Премьер-лигу. Это произошло после победы «дачников» над «Престоном» (3:0) в матче 43-го тура Чемпионшипа.
Лондонцы набрали 86 очков и лидируют в таблице, ниже второго места они уже не финишируют. «Престон» идет на 15-й строчке (58 очков).
За последние пять сезонов «Фулхэм» трижды зарабатывал повышение в классе и дважды вылетал на следующий сезон.
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Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Брентфорд.......и вот еще один Фулхэм........ фантастическая лондонская семерка в АПЛ.
Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Брентфорд.......и вот еще один Фулхэм........ фантастическая лондонская семерка в АПЛ.