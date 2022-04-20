Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Фулхэм» вернулся в Английскую Премьер-лигу

20 апреля 2022, 00:07

Лондонский «Фулхэм» вернулся в Премьер-лигу. Это произошло после победы «дачников» над «Престоном» (3:0) в матче 43-го тура Чемпионшипа.

Лондонцы набрали 86 очков и лидируют в таблице, ниже второго места они уже не финишируют. «Престон» идет на 15-й строчке (58 очков).

За последние пять сезонов «Фулхэм» трижды зарабатывал повышение в классе и дважды вылетал на следующий сезон.

Все новости
Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына
18 апреля
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. Команду тренирует Руни
18 апреля
Роббен пробежал марафон. Арьен проиграл лидеру 69 минут
12 апреля
Бензема набрал 1 голос на выборах президента Франции
12 апреля
СлухиПСЖ хочет сделать Мбаппе капитаном, чтобы он согласился остаться в клубе
03 апреля
«Бавария» в концовке игры с «Фрайбургом» играла 12 игроками на поле
02 апреля
Сортировать
Все комментарии
Опасный хулиган
Опасный хулиган
20 апреля в 11:52
на долго ли вернулись в АПЛ?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 11:09
Как бы не вылетели снова, что-то не везет "дачникам" в этом плане.
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 11:06
В следующем сезоне вылетят как всегда шас их поздравляют а потом забудут про них
lobsterdam
lobsterdam
20 апреля в 10:29
молодцы, дача!
Бот зануда
Бот зануда
20 апреля в 09:20


Рейтинг самых полезных игроков в конкурсе fantasy можно посмотреть тут.


a2b7d5udg272
a2b7d5udg272 ответ dеigandre (раскрыть)
20 апреля в 08:38
Спасибо за поправку! Это я один лифт с другим попутал
dеigandre
dеigandre ответ djzkqd5va3zc (раскрыть)
20 апреля в 08:06
При чем тут Пукки?
tgtqzwb6cg4s
tgtqzwb6cg4s
20 апреля в 08:05
Вернуться не фокус, удержаться проблема
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 07:58
Очередной лифт или задержатся на пару сезонов?
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 07:55
В этом и весь интерес кроется.
DXTK
DXTK
20 апреля в 07:53
Дачников нужно переименовать в лифтеры...... то поднимаются в АПЛ, то также стремительно скатываются обратно в шип....... А так дачников с повышением .......команд из Лондона в АПЛ становится все больше

Челси, Арсенал, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Брентфорд.......и вот еще один Фулхэм........ фантастическая лондонская семерка в АПЛ.
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 07:52
Наши поздравления
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 07:24
Хороший клуб, должен быть в ЛЧ.
Gahi
Gahi
20 апреля в 07:13
Сделал дело гуляйте смело, теперь можно и на даче отдохнуть. Молодцы
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 апреля в 06:40
С возвращением!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 06:07
Остается только поздравить клуб .
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 06:04
Быстро вернулись
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 апреля в 05:51
Катаются на лифте.
ОПС
ОПС
20 апреля в 05:50
С возвращением! Надолго ли?
95-shishani-95
95-shishani-95
20 апреля в 04:59
Сколько команд из Лондона получается то?
djzkqd5va3zc
djzkqd5va3zc
20 апреля в 04:23
Как бы опять в вышке не случились пуки у Пукки и компании
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 04:18
С возвращением и не вылететь!
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 03:34
Чем его и поздравляем
e4bdy52vkbz2
e4bdy52vkbz2
20 апреля в 03:14
Будет и дальше лифтовать
swed27
swed27
20 апреля в 02:59
С триумфальным возвращением
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 01:55
"Норидж" отбивает им пятюню и идет на понижение, одни на лифте вверх едут, другие вниз)
Akatsuki72
Akatsuki72
20 апреля в 01:34
Поздравляю фанов Фулхэма! Надеюсь, что дачники не просто так погулять вышли, буду рад если они надолго задержатся.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 01:25
С возвращением Фулхэм!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 01:17
Добро пожаловать в АПЛ ! Вполне заслуженно .
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 00:58
Фулхэм с победой!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 