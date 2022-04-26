«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя два сезона

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вчера, 08:51

«Тулуза» обеспечила себе выход в высший дивизион Франции за три тура до конца сезона.

Команда идет на 1-м месте с 76 очками. Она оторвалась от «Аяччо», идущего на второй позиции, на 8 очков.

«Тулуза» покинула Лигу 1 в 2020 году, до этого играв в ней 17 сезонов подряд.

Ранее чемпион определился в Лиге 1.