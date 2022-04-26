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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 2 2021/2022

«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя два сезона

вчера, 08:51

«Тулуза» обеспечила себе выход в высший дивизион Франции за три тура до конца сезона.

Команда идет на 1-м месте с 76 очками. Она оторвалась от «Аяччо», идущего на второй позиции, на 8 очков.

«Тулуза» покинула Лигу 1 в 2020 году, до этого играв в ней 17 сезонов подряд.

Ранее чемпион определился в Лиге 1.

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Тулуза
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:48
Их американцы приобрели в том сезоне, когда они вылетали из Лиги 1.
По сути, ещё могли в прошлом сезоне вернуться, но проиграли Нанту по дополнительным показателям в переходных матчах.
Что из себя представляет сейчас Тулуза, вообще не понятно. И какой проект из неё делают американцы, тоже неизвестно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:55
Мои искренние поздравления.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:18
Фиолетовые уверенно прошли всю дистанцию в Лиге 2. Поздравляю их с возвращением в элиту французского футбола (Лига1)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:12
С возвращением Тулузу!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:57
Тулуза вернулась на своё место.
shlomo
shlomo
вчера в 08:55
С чем их и поздравляем... удачи!
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