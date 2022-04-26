«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя два сезона

«Тулуза» обеспечила себе выход в высший дивизион Франции за три тура до конца сезона.
Команда идет на 1-м месте с 76 очками. Она оторвалась от «Аяччо», идущего на второй позиции, на 8 очков.
«Тулуза» покинула Лигу 1 в 2020 году, до этого играв в ней 17 сезонов подряд.
Ранее чемпион определился в Лиге 1.
По сути, ещё могли в прошлом сезоне вернуться, но проиграли Нанту по дополнительным показателям в переходных матчах.
Что из себя представляет сейчас Тулуза, вообще не понятно. И какой проект из неё делают американцы, тоже неизвестно.
По сути, ещё могли в прошлом сезоне вернуться, но проиграли Нанту по дополнительным показателям в переходных матчах.
Что из себя представляет сейчас Тулуза, вообще не понятно. И какой проект из неё делают американцы, тоже неизвестно.