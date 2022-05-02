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«Фулхэм» выиграл Чемпионшип, Митрович побил рекорд по голам

02 мая 2022, 22:52

Лондонский «Фулхэм» разгромил «Лутон» в матче 45-го тура Чемпионшипа (7:0). Нападающий «дачников» Александар Митрович забил свой 43-й мяч в сезоне, побив рекорд по голам, который до этого принадлежал игроку «Портсмута» Гаю Уиттингему (42 гола в сезоне 1992/93).

«Фулхэм» опережает «Борнмут» со второго места на 8 очков, даже при наличии игры в запасе «вишенки» не догонят лондонцев.

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 06:31
Дачников с возвращением в АПЛ.
Gahi
Gahi
вчера в 02:06
Молодцы, отличный результат, желаю такого же успеха и в АПЛ.
протон
протон
вчера в 00:38
У Митровича с Фулхэмом прямо качели: сезон в АПЛ - чемпионшип. Потом снова АПЛ - и снова чемпионшип. Теперь цикл заходит на новую спираль развития.
P.S
На самом деле далеко не каждый форвард сможет стабильно забивать в Чемпионшипе. Стабильность - признак высокого класса.
A.S.A
A.S.A
02 мая в 23:53
Португальский специалист Марку Силва проделал отличную работу и "дачники" не катком прошлись по Чемпионшипу, а "комбайном", забили более сотни мячей (а если быть более точным 106) и могут забить еще т.к есть еще одна игра. А Александра Митровича можно назвать королем Чемпионшипа в этом году на его счету 43 мяча в 43 матчах, в сезоне 19/20 он так же стал лучшим бомбардиром турнира забив 26 голов....
kamelot
kamelot
02 мая в 23:20
Через год вернутся обратно.
Птица Феникс
Птица Феникс
02 мая в 23:07
Посмотрим на них в АПЛ 22/23.
drug01
drug01
02 мая в 22:53
Очень рад
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