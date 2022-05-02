«Фулхэм» выиграл Чемпионшип, Митрович побил рекорд по голам

1651521149

02 мая 2022, 22:52

Лондонский «Фулхэм» разгромил «Лутон» в матче 45-го тура Чемпионшипа (7:0). Нападающий «дачников» забил свой 43-й мяч в сезоне, побив рекорд по голам, который до этого принадлежал игроку «Портсмута» Гаю Уиттингему (42 гола в сезоне 1992/93).

«Фулхэм» опережает «Борнмут» со второго места на 8 очков, даже при наличии игры в запасе «вишенки» не догонят лондонцев.