Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ваноли разочаровал Салихову. «Спартак» будет искать российского тренера

вчера, 13:11

«Спартак» может пригласить нового рулевого после завершения текущего сезона.

Утверждается, что уже несколько недель в московском клубе идут консультации о кандидатуре нового главного тренера.

Якобы судьба Ваноли решена – Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, разочаровалась в итальянце.

Даже победа в Кубке России не спасет Ваноли от отставки. Кроме того, бюджет «Спартака» на следующий сезон точно будет урезан, а потому клуб хочет ориентироваться на внутренний рынок при поиске нового тренера.

Сейчас «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат»), и Михаила Галактионова (молодежная сборная России).

Все новости
Агент Ваноли — о возможной отставке своего клиента: «Эта информация фейк»
Вчера, 22:17
Слухи«Спартак» не рассматривает кандидатуру Талалаева
Вчера, 18:07
Александр Мостовой: «Каждый мечтает попасть в „Спартак“»
Вчера, 16:44
Увольнение Ваноли и тренер из «Чертаново». «Спартак» не позволяет вам скучать
Вчера, 15:05Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии12
Зеленов: «Претендентов на место Ваноли не существует»
Вчера, 13:33
Слухи«Спартак» может переманить главного тренера «Сочи»
Вчера, 13:16
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:37
Самое главный параметр у Заремы - это чтобы у тренера Спартака было больше извилин ,чем у двоих братьев Березуцких ,вместе взятых ! ))))
vedevas_93
vedevas_93 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:31
осинькин это тренер который с бюджетом команды примерно в 10 раз меньше, а может и больше, выше спартака на 3 позиции
BDA81
BDA81
вчера в 18:58
Мда.....кто то про локальные успехи Питера пишет,и масштабы Российского футбола оценивает))) Вообщем соринку в чужом лазу увидит, а БРЕВНО в собственном глазу не видит )))makkie поясни что у вас за дурдом то такой )))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:57
Чё клюнул народ?). "Якобы" Карпа поймали)).
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:45
Бред бредовый......
karnager
karnager ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:44
    132-357-004 21
    132-357-004 21
    вчера в 17:37
    один я источника инфо посмотрел?
    145532
    145532 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 17:22
    Конечно правда, что шапито, но в нынешней ситуации какая разница, какое место кроме 1-го если евро кубки не светят? Да и многим командам придётся подстраиваться под новую реальность, Спартаку в этом плане не привыкать.
    monah-10
    monah-10
    вчера в 17:19
    Опять будет смешно в следующем сезоне
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 17:13
    а чего она хотела? Он же лев по гороскопу...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 16:27
    Даже Зарема Салихова, спутница владельца «спартака» Леонида Федуна, разочаровалась в итальянце.🤗
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 16:08
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 16:07, ред.
      "Инсайды от Карпа" обычные Ванькины сплетни которые Соккер зачем то ставит в главные! У этого канала рейтинг 1.2!!! Он утверждал что зимой уволят Березуцкого! Уволили?! Писал что Спартак на замену Айртона купит у Крыльев Горшкова! Купили?! Всем доказывал что Краснодар не доиграет сезон из-за финансовых проблем и "повторят путь Тамбова" Не доиграл?! Желтушный телеграм-канал!
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 15:44
      Дурдом какой-то!!
      makkie
      makkie
      вчера в 15:35
      Источник мощный!

      Снова Ванька Карпов напился и начал фантазировать.
      О чём говорить, если его бредни уже опровергли в Спартаке.
      galeevae
      galeevae
      вчера в 15:32
      Ну если сам Ванька Карпов у себя в Телеграмме накалякал, то конечно Ванолли сменят... Как вы, журналисты, достали уже всякое г.... перепечатывать...
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 15:28
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 15:20
        Пусть уже возвращается в свою Италию!
        Бубнин
        Бубнин
        вчера в 15:19
        - Ну а если Кубок...
        - Леонид, я же сказала, купи мне другого тренера.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        вчера в 15:09, ред.
        Зря ты так насчёт КС. Имея бюджет в 3-4 раза меньше, чем у Спартака, потеряв своего лучшего напа Сергеева, командой смотрится получше Спартака и сильно получше. Осинькин умеет молодёжь поднимать, а не опускать её по примеру Гапонова, Игнатова, Рассказов, Ломовицкого, а раньше Ташаева и десятка других. Но он не пойдёт точно, слишком много негатива связано со Спартаком, риск велик
        альсато
        альсато ответ David Young (раскрыть)
        вчера в 14:53
        да я за то, что б ты-вообще не болел!...Береги себя!
        David Young
        David Young ответ альсато (раскрыть)
        вчера в 14:42
        Я не болею за московский Спартак.
        альсато
        альсато ответ David Young (раскрыть)
        вчера в 14:39
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 14:36
          оу блин, а я даже не знал. инсульт- страшная тема((
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 14:33
          Фантазии от инсайда !
          David Young
          David Young
          вчера в 14:27
          Из этих трёх кандидатов Андрей Талалаев видится самым вероятным.
          АлексАлекс
          АлексАлекс
          вчера в 14:25
          Отличная мотивация у тренера теперь выиграть кубок и спасти юбилей клуба. Может она специально гадит?
          альсато
          альсато
          вчера в 14:22
          Спартачи!..Вам не стыдно?...это ведь полный пиз..ец!
          msa79
          msa79
          вчера в 14:21
          Когда в борделе дела плохи, не кровати передвигают, а ... Ну вы сами всё понимаете.
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          вчера в 14:13
          Чем бы дитя не тешилось, только бы не руками
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           