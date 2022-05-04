Ваноли разочаровал Салихову. «Спартак» будет искать российского тренера

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вчера, 13:11

«Спартак» может пригласить нового рулевого после завершения текущего сезона.

Утверждается, что уже несколько недель в московском клубе идут консультации о кандидатуре нового главного тренера.

Якобы судьба Ваноли решена – Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, разочаровалась в итальянце.

Даже победа в Кубке России не спасет Ваноли от отставки. Кроме того, бюджет «Спартака» на следующий сезон точно будет урезан, а потому клуб хочет ориентироваться на внутренний рынок при поиске нового тренера.

Сейчас «Спартак» рассматривает варианты с приглашением («Крылья Советов»), («Ахмат»), и (молодежная сборная России).