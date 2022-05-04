Ваноли разочаровал Салихову. «Спартак» будет искать российского тренера

«Спартак» может пригласить нового рулевого после завершения текущего сезона.
Утверждается, что уже несколько недель в московском клубе идут консультации о кандидатуре нового главного тренера.
Якобы судьба Ваноли решена – Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, разочаровалась в итальянце.
Даже победа в Кубке России не спасет Ваноли от отставки. Кроме того, бюджет «Спартака» на следующий сезон точно будет урезан, а потому клуб хочет ориентироваться на внутренний рынок при поиске нового тренера.
Сейчас «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Андрея Талалаева («Ахмат»), и Михаила Галактионова (молодежная сборная России).
Ну а кроме шуток, убрать Ваноли, это подтвердить , что Зарема имеет прямое отношение к зоне стыков , то есть , после ухода Газизова, она имела отношение к приглашению спортивного директора и главного тренера в том числе. Результат этого, 10 место и рукой подать до зоны стыковых матчей в такой знаменательный год для красно белых. Тем более, что в следующем году все клубы РФПЛ потеряют в качестве состава ещё больше чем в этом. И менять тренера при этом? Риск слишком велик утонуть ещё глубже чем сейчас.
Уже я ничем не удивлён. Я жду, что Зарема найдёт нового нетривиального тренера. Пока эта баба у руля, Спартак будем продолжать смешить футбольный мир.
Ну а кроме шуток, убрать Ваноли, это подтвердить , что Зарема имеет прямое отношение к зоне стыков , то есть , после ухода Газизова, она имела отношение к приглашению спортивного директора и главного тренера в том числе. Результат этого, 10 место и рукой подать до зоны стыковых матчей в такой знаменательный год для красно белых. Тем более, что в следующем году все клубы РФПЛ потеряют в качестве состава ещё больше чем в этом. И менять тренера при этом? Риск слишком велик утонуть ещё глубже чем сейчас.
Уже я ничем не удивлён. Я жду, что Зарема найдёт нового нетривиального тренера. Пока эта баба у руля, Спартак будем продолжать смешить футбольный мир.