"В «Урале» отреагировали на слухи о возможной смене тренера":

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в клубе.

Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ .