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В «Урале» отреагировали на слухи о возможной смене тренера

18 апреля 2022, 14:25

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в клубе.

Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ.

По данным СМИ, в новом сезоне «Урал» может возглавить Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 11:48
"В «Урале» отреагировали на слухи о возможной смене тренера":
-Чур меня, чур меня!
...и облили святой водой задавшего этот вопрос журналиста.
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 15:52
Одного физрука поменяют на другого.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 15:32, ред.
Проблему сохранения команды в вышке будет решать Шалимов, для того чтобы в последствии пришел Гончаренко, абсурднее прдумать невозможно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 14:46
Шалимов неудачник... дачник.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 14:38
Шалимов тренер явно не от бога.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 14:36
Нет дыма без огня))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 14:27
Они разве скажут,боятся сглазить
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