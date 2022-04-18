"В «Урале» отреагировали на слухи о возможной смене тренера":

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера в клубе.
Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении. И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ.
По данным СМИ, в новом сезоне «Урал» может возглавить Виктор Ганчаренко.
-Чур меня, чур меня!
...и облили святой водой задавшего этот вопрос журналиста.
-Чур меня, чур меня!
...и облили святой водой задавшего этот вопрос журналиста.