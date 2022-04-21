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Созин: «„Рубин“ только потеряет от ухода Слуцкого»

21 апреля 2022, 15:38

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о последних результатах «Рубина».

Безусловно, результат у «Рубина» неудовлетворительный. Это ни для кого не секрет. Но важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий, а Слуцкому комфортно с нынешним руководством. Если эти опытные футбольные монстры верят друг в друга – Слуцкому стоит продолжать работу с командой. Есть отличный пример из истории: хоккейное «Динамо» при Знарке проиграло 10 матчей подряд, но генеральный менеджер Сафронов это вытерпел. И он дождался двух Кубков Гагарина. Да, хоккей и футбол – разные вещи, но это показательная вера руководства в тренера.

Слуцкий никогда не останется без работы. Иностранцы уедут – и на него будет огромный спрос. Он знает, как выправить ситуацию, он работал с такими мастерами: Вагнером, Думбия, Игнашевичем. Со следующего сезона, если останется доверие, «Рубин» станет крепче. А если уйти сейчас – клуб только потеряет от его ухода.

Недавно Леонид Слуцкий высказался о своём будущем в «Рубине».

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:44
Конечно не останется без работы
monah-10
monah-10
21 апреля в 17:30
Может быть. А может и нет. 50*50.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 апреля в 16:28
Они нашли друг-друга. Долго шли навстречу друг, другу. Совет, да любовь..
ABir
ABir
21 апреля в 16:08
Все будет зависеть от последующих результатов Рубина
lotsman
lotsman
21 апреля в 15:55
До конца сезона что то менять не стоит.
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 15:44
Спорное утверждение
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