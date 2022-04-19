Президент «Урала»: «С Ганчаренко я не общался»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе клуба к возможному назначению главным тренером .

С Ганчаренко не общался. Еще раз говорю — наш тренер Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Не хотим, чтобы он дергался. И Игорю Михайловичу тоже об этом сказал. У меня нормальные отношения с Ганчаренко — спрашивал его мнение по футболистам, когда он еще в ЦСКА работал. Если бы сейчас встречались, разговаривали, так бы об этом и сказал. Но сейчас, после того, как он ушел из «Краснодара», ни разу с ним не общался.