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Президент «Урала»: «С Ганчаренко я не общался»

19 апреля 2022, 15:40

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи об интересе клуба к возможному назначению главным тренером Виктора Ганчаренко.

С Ганчаренко не общался. Еще раз говорю — наш тренер Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Не хотим, чтобы он дергался. И Игорю Михайловичу тоже об этом сказал. У меня нормальные отношения с Ганчаренко — спрашивал его мнение по футболистам, когда он еще в ЦСКА работал. Если бы сейчас встречались, разговаривали, так бы об этом и сказал. Но сейчас, после того, как он ушел из «Краснодара», ни разу с ним не общался.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 18:07
Судя по всему Ганчар непотопляем.
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 15:59
Урал скорее всего вылетит. Кто туда вообще пойдёт? Только опять какой-нибудь свой местный, типа, того же Ю. Матвеева.
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 15:54
В общем пошёл в отказ.
beefs
beefs
19 апреля в 15:53
дыма без огня не бывает....
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 15:43
Правильное решение.
протон
протон
19 апреля в 15:43
Главное чтоб Гончаренко в Урале трубки брал
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 апреля в 15:42
Поживём - увидим.
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