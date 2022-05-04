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В ЦСКА отреагировали на слухи о сокращении бюджета

вчера, 22:08

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном сокращении бюджета клуба со следующего сезона.

Наверняка, у журналистов есть «источники», которым они вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно даже более серьёзные, поэтому мы можем уверенно говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идёт.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ.

ПФК ЦСКА всегда делал серьёзную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике.

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ЦСКА
Источник: championat.com
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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 05:55
Грядёт всеообщее сокращение бюджетов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:54
Похоже бюджеты сократят все, даже Зенит.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:34
Все может быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:28
Мы деньги привыкли считать!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:00
Журналисты трепачи сами новости выдумывают.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:46
Барса, Реал, Бавария и другие топ Клубы снижают бюджеты, таковы реалии в мировой экономике.
И только у Кирилла Брейдо свои ,,источники».
drug01
drug01
вчера в 22:36
Всем будет трудно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:17
Все возможно.
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