В ЦСКА отреагировали на слухи о сокращении бюджета

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном сокращении бюджета клуба со следующего сезона.
Наверняка, у журналистов есть «источники», которым они вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно даже более серьёзные, поэтому мы можем уверенно говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идёт.
Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ.
ПФК ЦСКА всегда делал серьёзную ставку на своих воспитанников и старался «жить по средствам». В клубе этим гордятся и намерены и дальше следовать вдумчивой и нацеленной на процветание клуба политике.
И только у Кирилла Брейдо свои ,,источники».
И только у Кирилла Брейдо свои ,,источники».