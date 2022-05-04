В ЦСКА отреагировали на слухи о сокращении бюджета

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном сокращении бюджета клуба со следующего сезона.

Наверняка, у журналистов есть «источники», которым они вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно даже более серьёзные, поэтому мы можем уверенно говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идёт.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ .