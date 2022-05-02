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Хоккеист Шипачёв о зарплате: «Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами»

02 мая 2022, 14:43

Нападающий хоккейного «Динамо» Вадим Шипачёв сравнил зарплаты хоккеистов и футболистов.

Вообще, если сравнивать зарплаты хоккеистов с теми деньгами, что есть в футболе, мы, считай, нищеброды.

Но лыжники так же про нас могут сказать, мол, за что получаем такие деньги. Но я на лыжах не пробегу, в футбол на уровне профессиональных футболистов не поиграю.

Айтишники вон тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман никто особо не лезет. Здесь кто на что учился. Те, кто возмущаются нашими зарплатами, могут отдать ребенка в хоккей или футбол.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:15
В IT уровень зарплаты разработчиков джунов 150 тысяч. Мидлов до 250 тысяч, синьоров до 350 тысяч. Групп хэды могут при выполнении kpi до 500 тысяч зарабатывать. Директора it от 500 до 2 млн. Зарплата обычного it архитектора тысяч 300, главного архитектора от 500 до 1 млн.
Обычные сис.админы от 100 до 200 получают.
Уровень зп для Москвы.
Так вот, если Шипачев полезет к ним в карман, то денег и на неделю не хватит ему на жизнь.

Все спортсмены хотят хорошие ЗП но может в РФ стоит начать с обычных работающих людей в разных сферах?В целом уровень экономики в стране низкий и маленькие ЗП,а спортсмены все хотят миллионерами долларовыми быть.Когда будет обычный дворник получать ЗП 50 тыс.руб.Тогда можно говорить о не плохом уровне в целом,так что спорстменов которые мало получают по их мнению, мне совсем не жалко,особенно тех которые действительно хотят быть миллионерами и ноют что получают меньеш футболистов.
протон
протон
вчера в 01:12
Человек получает миллионы и что то говорит про нищебродов) забавно
Человек наслушался "в it большие зарплаты", но совсем не понимает, что такое большая зарплата для подавляющего большинства. Для него большая только от миллионов начинается.
Шипачев возможно не знает, что медианная зарплата по стране 500 долларов месяц.
Топовые айтишники (не менеджеры, а именно что специалисты) в РФ зарабатывают в лучшем случае как средний футболист ФНЛ - несколько сотен тыс. руб. в месяц. Но не более. Хоккеистам грех жаловаться.
Не хочется прибедняться, зарплаты действительно хорошие на общем фоне зарплат по стране. Но тут явно проблема у страны, если зарплата в 2к долларов считается богатством и практически недостижимым успехом для большинства, к сожалению(((
Борислaв
Борислaв
02 мая в 18:03
Ну прям совсем обнищали
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 17:13
Он прав, хотя и не очень.
juvenale
juvenale
02 мая в 17:08
на завод
STVA 1
STVA 1
02 мая в 15:33
Вот интересно а слабо ему за 50 кило рублей играть! Это я еще по божески взял так как "работа " тяжелая у хоккеиста! А так тыщ за 20 )))
Я не спорю !Профессиональный спорт тяжелое дело но сказать: Те, кто возмущаются нашими зарплатами, могут отдать ребенка в хоккей или футбол.
Это сильно!
Romeo 777
Romeo 777
02 мая в 15:08
Сейчас далеко не каждый может отдать ребёнка на хоккей...дорогое удовольствие.
drug01
drug01
02 мая в 14:55
Надо переходить на футбол
ARMENIAN
ARMENIAN
02 мая в 14:55
давайте лучше сравним вас с шахтёрами и учителями...
Ironigor
Ironigor
02 мая в 14:51
Заниматься Хоккеем 🏒 для ребёнка , это самое дорогое удовольствие.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 14:45
И тем и тем надо порезать
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