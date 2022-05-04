Мостовой объяснил причину поражения «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Была довольно сумбурная, равная игра. Блеклая игра «Локо» началась ещё тогда, когда пришли люди, перевернувшие команду: оттуда всё и происходит. Они за год людей поменяли больше, чем «Спартак». У «Краснодара» ребятам надо прогрессировать с каждым матчем: у них появляется шанс, и они стараются себя показать. У «Локомотива» мы не знаем, что с настроем легионеров. Может, половина сидит и думает: «Ёлки-палки, когда мы уже уедем»?