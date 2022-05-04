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Мостовой объяснил причину поражения «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

вчера, 23:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Локомотива» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Была довольно сумбурная, равная игра. Блеклая игра «Локо» началась ещё тогда, когда пришли люди, перевернувшие команду: оттуда всё и происходит. Они за год людей поменяли больше, чем «Спартак». У «Краснодара» ребятам надо прогрессировать с каждым матчем: у них появляется шанс, и они стараются себя показать. У «Локомотива» мы не знаем, что с настроем легионеров. Может, половина сидит и думает: «Ёлки-палки, когда мы уже уедем»?

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:57
Просто плохо играли.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:56
Краснодар для победы сделал всё.
sry7389dm2e3
sry7389dm2e3
сегодня в 03:08
Это его мнение
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:49
Быки красавцы
ABir
ABir
сегодня в 00:12
Молодцы Краснодарцы, доказали, что нужно доверять своим воспитанникам, а не надеяться на легионеров.
beefs
beefs
вчера в 23:59
Молодежи Краснодара уважуха, так держать, ребята...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Уставший паровоз.
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