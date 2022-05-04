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Булыкин: «„Локомотив“ не приложил максимальных усилий для победы»

вчера, 22:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Ожидал, что «Локомотив» будет поагрессивнее. Красные карточки повлияли на ход игры, но «Краснодар» оказался чуть удачнее, и шикарно пробил Черников. Что касается правильности удалений, то судьи лучше разберутся по красным карточкам. Однако то, что они влияют на ход игры — это точно.

Повторюсь, ожидал от «Локомотива» более агрессивной игры. Но нет свежести у игроков «Локомотива». Не знаю, с чем это связано. «Локомотив» не приложил максимальных усилий для победы в этом матче.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:36
Матч на матч не приходится.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:53
То как играл Локомотив 🚂, это выглядела со стороны как будто они делали одолжение своим болельщикам.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:50
Вот поэтому проиграл.
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