Булыкин: «„Локомотив“ не приложил максимальных усилий для победы»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал результат перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Ожидал, что «Локомотив» будет поагрессивнее. Красные карточки повлияли на ход игры, но «Краснодар» оказался чуть удачнее, и шикарно пробил Черников. Что касается правильности удалений, то судьи лучше разберутся по красным карточкам. Однако то, что они влияют на ход игры — это точно.

Повторюсь, ожидал от «Локомотива» более агрессивной игры. Но нет свежести у игроков «Локомотива». Не знаю, с чем это связано. «Локомотив» не приложил максимальных усилий для победы в этом матче.