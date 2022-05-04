«Полная доминация». Полузащитник «Краснодара» — о победе над «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура РПЛ .

Каждый матч выхожу с целью нанести как минимум один удар. Иногда получается, иногда не получается. Сегодня была возможность, и я ей воспользовался, так сложилось, что попал, и я очень этому рад. Немного злит, что опять я удален, третий раз за сезон. Я сделаю работу над ошибками. Конечно, это неприятно, но главное, что победили.

Сегодня, я считаю, первый и второй тайм были за нами, полная доминация. Много голевых моментов, если бы не выиграли, было бы очень обидно. Выиграли заслуженно.