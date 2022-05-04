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Наумов: «„Краснодар“ является примером для клубов из России»

вчера, 23:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение «железнодорожников» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Абсолютно правда, что «Краснодар» является примером для клубов, ноющих об отсутствии легионеров. В условиях изоляции от Европы мы должны рассматривать именно такие варианты: обратить внимание на свои школы и академии. А бесконечные распинания о том, что: «Ах, у нас нет спортивного принципа, потому что у „Зенита“ уехали, а у нас — нет», — это в пользу бедных. Надо брать свои резервы и делать команду, как это сделал «Краснодар». Всем командам надо так же.

Мне не нравится, когда Слуцкий начинает: «У нас эта проблема, та проблема». Проблемы сейчас у всех клубов. У «Локомотива» нет проблем, что ли? Посмотрите, сколько молодёжи выкинули из «Казанки». Нас отстранили на один год. Я думаю, что по факту нас отлучили от европейского на три года, не меньше. Не нужно кивать на сторону. Надо развивать свой футбол. Надо просто больше доверять своей молодёжи, которая играет в академиях. Посмотрите, будут новые имена и хорошие игроки.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Если богатого спонсора нет, то и развивать нечего.
scikuni
scikuni ответ puperr (раскрыть)
сегодня в 00:08
главное, чтоб не по пути тамбова без газпромов и ржд...да и как что-то выиграть, когда даже в победном матче могли и гол отменить и вторую жк нарисовали, не говоря о пенках как с динамо
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:05
У Краснодара можно многому получится
puperr
puperr
вчера в 23:39, ред.
В фильме "Залечь на дно в Брюгге" дали очень интересное описание английского Тоттенхема. Так вот, Краснодар это Тоттенхем от мира российского футбола... Ничего клуб не добился в итоге, но постоянно чем, то хвастает: то полным клубом воспитанников на поле через 10 лет, то золотой молодежью 1999 года рождения от которой остался один Сафонов. Теперь вот второй жиденькой победой из последних 6 матчей. А что дальше? По пути Кубани пойдет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:29
У нас же Спартак всем пример!
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