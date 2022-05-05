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Сампаоли: «Нам не нужно быть слишком агрессивными»

вчера, 10:54
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли рассказал о стиле игры своей команды перед матчем против «Фейеноорда» в рамках ответного полуфинала Лиги конференций. В первом матче победа досталась коллективу из Роттердама (3:2).

Необходимо закрепиться на половине поля соперника, контролировать ход игры и больше владеть мячом. Мы постоянно так делаем в текущем сезоне и потому по-прежнему боремся за победу. Нам не нужно быть слишком агрессивными, иначе мы рискуем потерять оптимальный ритм. У нас есть свой стиль игры, его необходимо уважать.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:56
А Было бы неплохо...
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