Куртуа: «„Реал“ идёт в финал за победой»

Голкипер «Реала» поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов.

Мы одолели невероятно сильные клубы, которые потратили огромное количество денег в надежде выиграть Лигу чемпионов. И тот путь, что мы проделали, выиграв у ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити» сегодня, стал еще более впечатляющим благодаря победам, добытым на последних минутах.

Каждый хочет победить в финале. Если у тебя уже четыре кубка, ты станешь еще более легендарным, взяв пятый. «Реал» идёт в финал за победой.