Куртуа: «„Реал“ идёт в финал за победой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов.
Мы одолели невероятно сильные клубы, которые потратили огромное количество денег в надежде выиграть Лигу чемпионов. И тот путь, что мы проделали, выиграв у ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити» сегодня, стал еще более впечатляющим благодаря победам, добытым на последних минутах.
Каждый хочет победить в финале. Если у тебя уже четыре кубка, ты станешь еще более легендарным, взяв пятый. «Реал» идёт в финал за победой.
Когда Реал выиграл ПСЖ, я подумал: «Ну, в принципе, все логично. Мастеровитая команда убрала выскочек, ещё и указав на их ошибки»
Когда Реал прошёл Челси, я расстроился (так как болельщик Челси с уже 15-16 летним стажем) и подумал: «Ну блин, ну повезло же им, просто повезло! Там же чистая победа Челси была!»
Когда Реал героически прошёл Сити, я решил: «К черту вообще логику и хорошо, что Челси не прошёл дальше, потому что ни многомиллионные зарплаты, ни тренер-гений/тактик/лысый шарлатан, ни красивые прически нового Бэкхема, ни дельфинские замашки, ни гегенпрессинг, а именно воля и дух выигрывают противостояния! И, наверное, ни у одной команды сейчас в мире нет такого желания и такой собранности в самый важный момент, как у Реала»
Очень рад за сливочных и рад за то, что именно в таком стиле вылетел Сити, подтвердив свою несостоятельность на международной арене. Пеп был хорош только в одной парадигме. И все-таки скрытая мания величия не даёт ему покупать сильных игроков, которые будут решать матчи в самый нужный момент.
Когда Реал выиграл ПСЖ, я подумал: «Ну, в принципе, все логично. Мастеровитая команда убрала выскочек, ещё и указав на их ошибки»
Когда Реал прошёл Челси, я расстроился (так как болельщик Челси с уже 15-16 летним стажем) и подумал: «Ну блин, ну повезло же им, просто повезло! Там же чистая победа Челси была!»
Когда Реал героически прошёл Сити, я решил: «К черту вообще логику и хорошо, что Челси не прошёл дальше, потому что ни многомиллионные зарплаты, ни тренер-гений/тактик/лысый шарлатан, ни красивые прически нового Бэкхема, ни дельфинские замашки, ни гегенпрессинг, а именно воля и дух выигрывают противостояния! И, наверное, ни у одной команды сейчас в мире нет такого желания и такой собранности в самый важный момент, как у Реала»
Очень рад за сливочных и рад за то, что именно в таком стиле вылетел Сити, подтвердив свою несостоятельность на международной арене. Пеп был хорош только в одной парадигме. И все-таки скрытая мания величия не даёт ему покупать сильных игроков, которые будут решать матчи в самый нужный момент.