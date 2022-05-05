Гвардиола высказался об отсутствии трофея Лиги чемпионов у «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после вылета из Лиги чемпионов высказался по поводу отсутствия у клуба данного трофея.
Не знаю. Мы здорово проявили себя, однако... Посмотрим, что будет дальше.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после вылета из Лиги чемпионов высказался по поводу отсутствия у клуба данного трофея.
Не знаю. Мы здорово проявили себя, однако... Посмотрим, что будет дальше.
Все потому что у команд Пепа нет характера. Для команд Пепа нужно чтобы все складывалось в их пользу и переломить исход они не могут, в случае если соперник дает бой. В основном так работает с андердогами когда соперник изначально проигрывает матч морально и психологически, если команда Пепа больше держит мяч.
При этом есть середняки которые берут очки у МС. Пеп не брал середняков он пришел в готовую Барсу и не знает что такое противостоять более сильным командам и как против них играть. Не говоря что нужна еще и помощь судейства. А с ВАР это будет еще сложнее. Поэтому какое усиление Пеп не взял, Пеп будет бороться в чемпионате, а в ЛЧ всегда чего-то будет не хватать.
Все потому что у команд Пепа нет характера. Для команд Пепа нужно чтобы все складывалось в их пользу и переломить исход они не могут, в случае если соперник дает бой. В основном так работает с андердогами когда соперник изначально проигрывает матч морально и психологически, если команда Пепа больше держит мяч.
При этом есть середняки которые берут очки у МС. Пеп не брал середняков он пришел в готовую Барсу и не знает что такое противостоять более сильным командам и как против них играть. Не говоря что нужна еще и помощь судейства. А с ВАР это будет еще сложнее. Поэтому какое усиление Пеп не взял, Пеп будет бороться в чемпионате, а в ЛЧ всегда чего-то будет не хватать.