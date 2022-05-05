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Гвардиола высказался об отсутствии трофея Лиги чемпионов у «Ман Сити»

вчера, 09:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после вылета из Лиги чемпионов высказался по поводу отсутствия у клуба данного трофея.

Не знаю. Мы здорово проявили себя, однако... Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 19:36
Не знаю, Бавария при Гвардиоле тоже считали фаворитом и наконечника взяли (Левандовски), а дальше полуфинала Пеп не проходил. И состав был сильный у Баварии и требл Бавария брала при Хайнкесе.
Пеп стилист, а не тактик. Он плывет по течению и не может плыть против течения, что и нужно в ЛЧ. Команда не может переломить ход игры, тому подтверждение матчи с Монако, Тоттенхэмом и финальный матч с Челси. Это хорошо для чемпионата, но в ЛЧ каждый матч может быть сложен. Мне кажется Пеп не хочет ломать голову в таких матчах, он хочет чтобы матчи ЛЧ выигрывались легко, но так не бывает, как это происходит в АПЛ. Если в АПЛ появится еще один конкурент (учитывая Ливерпуль) может тогда Пеп немного начнёт стараться. Хотя какие мысли Пепу придут неизвестно, некоторые его эксперименты не всегда приносят пользу и могут принести поражения. К нему могут прийти как неверные мысли так и верные, но еще один конкурент уберет иллюзию того что Пеп хорошо постарался, а его команда может вынести любого. А учитывая какие конкуренты у Пепа кроме Клоппа и Ливерпуля, ему не нужна эволюция.
juvenale
juvenale
вчера в 19:17
дальше будет холанд хахахах
Expert soccer
Expert soccer ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 19:07
Вероятно будет мощное финансовое вливание в состав.МС явно не хватает классных нападающих. Людей которые выходят с одной целью --забивать. Иметь столько моментов и все профукать...МС нужны классные наконечники и они ,я не сомневаюсь, появятся
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:47
Гвардиола слабак,нет характера,мужества,мотивации,гнать его и в Спартак его.
Ахи-лес
Ахи-лес ответ Alice Tract (раскрыть)
вчера в 12:53
да да да
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:44
Иди у Симеоне хотя бы одно из его стальных яиц попроси себе на сезон. И может что-то из тебя толковое выйдет. Или у шейхов ещё один миллиард долларов на трансферы выбей. Двух составов Сити не хватило... Стомиллионные Гриллишы и Стерлинги в запасе сидят. Значит надо три состава иметь.
ОПС
ОПС
вчера в 11:51
Может быть, когда нибудь.
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 11:29
...однако на смену Ферги-тайму пришел Анчи-тайм
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 11:11
Вероятно не скоро и возможно это будет не Пеп.
Все потому что у команд Пепа нет характера. Для команд Пепа нужно чтобы все складывалось в их пользу и переломить исход они не могут, в случае если соперник дает бой. В основном так работает с андердогами когда соперник изначально проигрывает матч морально и психологически, если команда Пепа больше держит мяч.
При этом есть середняки которые берут очки у МС. Пеп не брал середняков он пришел в готовую Барсу и не знает что такое противостоять более сильным командам и как против них играть. Не говоря что нужна еще и помощь судейства. А с ВАР это будет еще сложнее. Поэтому какое усиление Пеп не взял, Пеп будет бороться в чемпионате, а в ЛЧ всегда чего-то будет не хватать.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 09:53
ЛЧ это не халам балам, кучке наемников тяжело будет взять лч, за их спинами только деньги, там нет истории и величия. ПСЖ и Сити уже больше 10 лет бьются об одни и теже скалы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:42
Ещё будет возможность
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