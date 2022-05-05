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В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шварца

вчера, 14:46

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Сандро Шварца из команды.

Контракт Сандро Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:55
Шварц в Динамо отлично поработал. Практически из ничего слепил команду, которая 25 туров висела на хвосте у Зенита.
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
Может сам бы и не ушёл, но могут надавить из-за кордона, а, как известно, человек слаб.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:16
Увы. Ну ничего, подождемс.....
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я и не подумал, что в Герте руководство дальновиднее, чем в Динамо. Променять МАГАТА на физрука- могут только умалишённые.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:03
Несложно понять с чем связаны сдерживающие высказывания официального представителя фк Динамо о возможном уходе Сандро Шварца с поста Главного тренера команды по окончании чемпионата РПЛ. До конца первенства ещё три тура, а на кону медали с серебряным и бронзовым отливом и у бело-синих, как никогда отличные перспективы завоевать что-то в этом году. Но после двух подряд поражений московского клуба борьба за вторую строчку турнирной таблицы значительно обострилась.

Естественно, слухи о возможных изменениях в тренерском штабе команды могут негативно сказаться на психологическом климате коллектива, который помимо медалей чемпионата продолжает ещё борьбу за Кубок страны и до заветного финала, в котором москвичи не играли десять лет, а побеждали так вообще в прошлом веке, остаётся один шаг. Поэтому Павел Константинович и гасит все возможные слухи связанные с уходом Сандро Шварца из Динамо.

Но футболисты в клубе не дети, а профессионалы и должны понимать всю сложность возникшей ситуации, тем более возникла она не вчера и Динамо это неединственный клуб кого она коснулась. И если она окажет существенное влияние на результат, то грош цена и игрокам и тренерскому штабу, а мне даст повод лишний раз убедиться в никчемности немецкого специалиста.

Всё же надеюсь, что поставленные руководством клуба цели будут достигнуты и команда даст повод для долгожданной радости всем болельщикам нашего Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:42
Герта ещё не готова к приёму столь важной персоны как Шварц !)
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:35
Возвращение отменяется.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:33
Игорь, желаю Здравствовать!!!
Игорь, физрук просто испугался меня и решил не возвращаться. Видимо, он узнал, какой я готовлю ему приём, и подумал, что лучше в Динамо пересидеть.....
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:31
Если сказали, что не уйдёт до 2024 года, значит скоро уйдёт.
ce3yr6hc4sat
ce3yr6hc4sat
вчера в 15:20
Дыма без огня не бывает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:18
Ему уходить разве сто только в Зенит.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:14
нельзя Динамо его отпускать
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:14
Отрадно. Динамо успехов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Товарищам , Станичнику и Капралу , приказано запастись терпением до 2024 года и перестать так радостно реагировать на разные вбросы и фейки от неизвестных инсайдов !
Верьте только официальным источникам !
Будьте здоровы ! Всем Добра !
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