В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера из команды.

Контракт Сандро Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции.