В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Сандро Шварца из команды.
Контракт Сандро Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции.
Естественно, слухи о возможных изменениях в тренерском штабе команды могут негативно сказаться на психологическом климате коллектива, который помимо медалей чемпионата продолжает ещё борьбу за Кубок страны и до заветного финала, в котором москвичи не играли десять лет, а побеждали так вообще в прошлом веке, остаётся один шаг. Поэтому Павел Константинович и гасит все возможные слухи связанные с уходом Сандро Шварца из Динамо.
Но футболисты в клубе не дети, а профессионалы и должны понимать всю сложность возникшей ситуации, тем более возникла она не вчера и Динамо это неединственный клуб кого она коснулась. И если она окажет существенное влияние на результат, то грош цена и игрокам и тренерскому штабу, а мне даст повод лишний раз убедиться в никчемности немецкого специалиста.
Всё же надеюсь, что поставленные руководством клуба цели будут достигнуты и команда даст повод для долгожданной радости всем болельщикам нашего Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
Естественно, слухи о возможных изменениях в тренерском штабе команды могут негативно сказаться на психологическом климате коллектива, который помимо медалей чемпионата продолжает ещё борьбу за Кубок страны и до заветного финала, в котором москвичи не играли десять лет, а побеждали так вообще в прошлом веке, остаётся один шаг. Поэтому Павел Константинович и гасит все возможные слухи связанные с уходом Сандро Шварца из Динамо.
Но футболисты в клубе не дети, а профессионалы и должны понимать всю сложность возникшей ситуации, тем более возникла она не вчера и Динамо это неединственный клуб кого она коснулась. И если она окажет существенное влияние на результат, то грош цена и игрокам и тренерскому штабу, а мне даст повод лишний раз убедиться в никчемности немецкого специалиста.
Всё же надеюсь, что поставленные руководством клуба цели будут достигнуты и команда даст повод для долгожданной радости всем болельщикам нашего Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!