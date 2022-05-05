Силкин готов заменить Шварца

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин готов заменить нынешнего наставника команды Сандро Шварца в случае его ухода из клуба.
На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца. Он практически создал новую команду, и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.
Готов ли я вернуться в «Динамо»? Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Приму ли предложение, если оно поступит? Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Там же много вопросов возникает. Во всяком случае, у меня. Потому что я проходил все этапы, и как игрок, и как тренер. Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду. Это все надо обсуждать.
Ваня, сначала, Спартак планировал Лобановского. Вообще, не представляю себе футбол Лобановского в Спартаке, просто не представляю.
Ваня, сначала, Спартак планировал Лобановского. Вообще, не представляю себе футбол Лобановского в Спартаке, просто не представляю.
У Талалая к Динамо негатив, вместо него лучше Черевченко или Карпина.
У Талалая к Динамо негатив, вместо него лучше Черевченко или Карпина.
На Осинькина вроде бы Спартак нацелился. А вообще я не против этого специалиста, если он придёт вместо Сандро, то пару игроков из Крыльев с собой подтянет, того же Ламаева вместо нашего Антона свет Владимировича, а с ним и Зиньковского, Сарвели и Пиняева.
На Осинькина вроде бы Спартак нацелился. А вообще я не против этого специалиста, если он придёт вместо Сандро, то пару игроков из Крыльев с собой подтянет, того же Ламаева вместо нашего Антона свет Владимировича, а с ним и Зиньковского, Сарвели и Пиняева.