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Силкин готов заменить Шварца

вчера, 13:56

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин готов заменить нынешнего наставника команды Сандро Шварца в случае его ухода из клуба.

На «Динамо» сильно повлияет уход Шварца. Он практически создал новую команду, и футболисты привыкают к тренеру. С точки зрения результата, когда постоянно меняется тренер, то толку никогда никого не будет.

Готов ли я вернуться в «Динамо»? Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Приму ли предложение, если оно поступит? Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Там же много вопросов возникает. Во всяком случае, у меня. Потому что я проходил все этапы, и как игрок, и как тренер. Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду. Это все надо обсуждать.

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Все комментарии
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 23:53
Он уже поработал в клубе, но тогда бвли личности - Воронин, Кураньи, Семшов. По-сути он командой не урравлял во время игопы..
stanichnik
stanichnik ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 17:08
Пусть сначала Шварца проводят с почестями из Динамо, а потом займёмся обсуждением возможных кандидатов, хотя от нас с Вами мало что зависит, ведь решение будет приниматься не на форуме soccera.
stanichnik
stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 17:04
Понятно, что люди работают не за идею, а за презренные деньги, но всё же хотелось, чтобы тренер ещё душу в команду вкладывал, а если душа не лежит к Динамо, то и не надо мучить ни себя, ни игроков. ни тем более болельщиков.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:02
Ваня, Приветище и Салютище!!!
Ваня, сначала, Спартак планировал Лобановского. Вообще, не представляю себе футбол Лобановского в Спартаке, просто не представляю.
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:00
Согласен, но сейчас роль Гришина возьмут на себя деньги, от которых мало кто откажется, тем более сменив провинцию на столицу.
stanichnik
stanichnik ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 16:55
Смею заметить, что Бескова в Спартак пригласил Гришин, а таким людям в то время отказывать было не принято.
Gotlib
Gotlib ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Доброго здоровья! Как говорил персонаж Папана - Лёлик: за чужой счёт пьют и язвенники, и трезвенники. Иными словами, взглянув на сумму в контракте можно забыть обо всех негативных чувствах к Динамо. ))
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:41
Добрый день! Бесков к Спартаку тоже не испытывал большой симпатии, но результаты показывал такие, о которых с Динамо не мог даже мечтать. Может и Талалай сгодится.
stanichnik
stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 16:30
Доброго Здоровья. Gotlib!
У Талалая к Динамо негатив, вместо него лучше Черевченко или Карпина.
stanichnik
stanichnik ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 16:27
Доброго Здоровья, Герд!
На Осинькина вроде бы Спартак нацелился. А вообще я не против этого специалиста, если он придёт вместо Сандро, то пару игроков из Крыльев с собой подтянет, того же Ламаева вместо нашего Антона свет Владимировича, а с ним и Зиньковского, Сарвели и Пиняева.
Gotlib
Gotlib ответ Герд Мюллер (раскрыть)
вчера в 15:45
Или Талалая на худой конец.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 15:39
Лучше уж Осиньку из Кр. Советов пригласить.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:29
Я думаю, его просто не предвидится....
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:23
Нет, Сергей Николаевич! Лучше оставайтесь критиком на Матч-Премьере, там у Вас лучше получается, а в Динамо есть кандидатуры более предпочтительнее.
112910415
112910415
вчера в 15:07
огласите весь список, пожалуйста !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:33
Один кандидат есть.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:24
Возможно возрождение отменяется, или же замедляется.
Capral
Capral
вчера в 14:22
Теперь понятно, почему Ворона сбежал- вспомнил конфликт с Силкиным. Как по мне, что шварц, что Силкин- одно и тоже.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:58
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