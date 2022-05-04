«Спартак» не рассматривает кандидатуру Талалаева

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вчера, 18:07

«Спартак» может уволить Паоло Ваноли с должности главного тренера клуба.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что на замену итальянскому специалисту может быть приглашён («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») или Михаил Галактионов (молодёжная сборная России).

Как стало известно, «Спартак» не рассматривает кандидатуру Талаева в качестве нового главного тренера команды.