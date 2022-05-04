«Спартак» не рассматривает кандидатуру Талалаева

«Спартак» может уволить Паоло Ваноли с должности главного тренера клуба.
Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что на замену итальянскому специалисту может быть приглашён Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») или Михаил Галактионов (молодёжная сборная России).
Как стало известно, «Спартак» не рассматривает кандидатуру Талаева в качестве нового главного тренера команды.
Хуже точно не будет, чем сейчас.
А вдруг прорвёт? Не, ну я серьёзно!
Следующий сезон всё равно пустой, можно пробовать.
Можно Парфёнова попробовать позвать. Не самый плохой вариант, думаю. Опять же, свой, КБ.
Или Аленичева. Д.А., думаю, даже часть багажа ещё своего найдёт в Тарасовке.)))
Хуже точно не будет, чем сейчас.
А вдруг прорвёт? Не, ну я серьёзно!
Следующий сезон всё равно пустой, можно пробовать.
Можно Парфёнова попробовать позвать. Не самый плохой вариант, думаю. Опять же, свой, КБ.
Или Аленичева. Д.А., думаю, даже часть багажа ещё своего найдёт в Тарасовке.)))
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