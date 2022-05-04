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«Спартак» не рассматривает кандидатуру Талалаева

вчера, 18:07

«Спартак» может уволить Паоло Ваноли с должности главного тренера клуба.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что на замену итальянскому специалисту может быть приглашён Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») или Михаил Галактионов (молодёжная сборная России).

Как стало известно, «Спартак» не рассматривает кандидатуру Талаева в качестве нового главного тренера команды.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:46
Ты веришь, что Рассказов - футболист, а Кутепов таки заиграет?))) Скорее Кокорин в следующем сезоне получит "Золотой мяч".
Carradona
Carradona
вчера в 23:26
Чемпионы по смене тренеров
karnager
karnager
вчера в 20:59
а зачем спартаку вообще нужен тренер? давайте следующий сезон попробуем без него
Сп62
Сп62 ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 20:54
Ростов тоже считали балластом, а пришёл тренер и балласт заиграл. Вот так.
Tostao
Tostao
вчера в 20:25
Спартаку надо прежде всего от игрового баласта избавиться, как-то: Рассказов, Кутепов, Дырка в воротах, и Зобнин.
Сергей19
Сергей19
вчера в 20:14
Можно попробывать позвать Аленичева. А тренер Крылышек тоже интересен. При нем команда хорошо играет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:24
Все таки у Ваноли совсем маленький , раз Зарине непонравился !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:22
Снова спартак при действующем тренере ищет нового, ваноли точно загонит спартак в ФНЛ.
1 984
1 984
вчера в 19:17
Ну и ладно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:10
Некоторые продажные из древнейшей профессии накаляют). Как обычно бьёт дуплетом. Один и тот же почерк. Но не может шапокляк росфутбола не накинуть Овна на вентилятор). И по Сочи, и по Спартаку, по привычке).
протон
протон
вчера в 18:38
Давайте Мостового попробуем?
Хуже точно не будет, чем сейчас.
А вдруг прорвёт? Не, ну я серьёзно!
Следующий сезон всё равно пустой, можно пробовать.
Можно Парфёнова попробовать позвать. Не самый плохой вариант, думаю. Опять же, свой, КБ.
Или Аленичева. Д.А., думаю, даже часть багажа ещё своего найдёт в Тарасовке.)))
протон
протон
вчера в 18:37
Судьба Ваноли решена
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Каттани устранил Камоцци
Паоло не оправдал ожиданий
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:29
Федун испортит любого.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:28
Талалаеву лучше быть комментатором
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:24
Для руководства Спартак срочно требуется квалифицированный психотерапевт высшей категории на постоянной основе !)))
shlomo
shlomo
вчера в 18:18
Посмотрим что скажет Зарема
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Огласите весь список НЕрассматриваемых пассажиров...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:15
Можно смотреть как горит огонь и как работают другие. И это когда-то заканчивается. Но смена тренеров в Спартаке каждые полгода это ВЕЧНО!
drug01
drug01
вчера в 18:09
А жаль он толковый тренер
idres
idres
вчера в 18:08
сейчас будет ажиотаж со Спартаком
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