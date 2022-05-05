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Шварц может уйти в «Герту»

вчера, 12:33

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может продолжить карьеру в «Герте». В берлинском клубе не считают целесообразным продолжать сотрудничество с Феликсом Магатом.

В текущем сезоне Бундеслиги «Герта» идет на 15-м месте (33 очка). «Динамо» в РПЛ расположилось на 2-й строчке (52 очка).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Динамовская великая история- никогда не забудется. Уходят славные поколения, ковавшие славу знаменитому клубу. А вот на их место, приходят- самозванцы, циники и проходимцы, которые, исключительно за счёт арбитров подымаются по турнирной лестнице. А еще обидно, что болельщики Динамо- измельчали. Не знают истории, не видели матчи прежних лет, вести себя не умеют. Это- не болельщики Динамо, это- крикуны и жалкие пиарщики....
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:09
Жаль когда такие неплохие по сути исторические нити теряются, но всё же я иногда могу таким образом делать отсылку к чему-то исторически связанному с клубом как знак уважения и исторической памяти.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:07
И мне жаль! Жаль, что общественность не увидит истинного лица этого человека!!! Ну, а, с милицией- нас уже, к сожалению, ничего не связывает. С нас сорвали погоны, лишили званий. Стадион, наш, легендарный, фактически, уже тоже не наш, также, как и база в Новогорске.....
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:50
Мне жаль что Динамо Москва не будет играть в еврокубках в следующем сезоне, а возможно и в ряде последующих, так бы было интересно посмотреть на клуб милиции в еврокубках, теперь, увы и ах, этого в ближайшее время не случится.
Capral
Capral
вчера в 15:44
Динамо нужен настоящий тренер- СТРОИТЕЛЬ, который умеет закладывать фундамент. У команды, которой будет- лицо, стиль, рисунок. А какой у Шварца стиль? Никакого! Фундамент? Да он понятия не имеет, что это такое. Типичный временщик, вскочивший на 2е место, исключительно благодаря судьям и бездарным конкурентам. Если отнять сейчас все липовые очки у Динамо, команда окажется в лучшем случае на 5м месте. У команды Шварца- беспорядочный футбол, бестолковый. Да, есть несколько интересных игроков, которые двигают команду, но и они, постепенно скисают. Творческой идеи, тренерской- в Динамо нет.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 15:41
Динамо! Введи санкции Шварцу на невыезд из РФ. Он вам нужен. Толковый тренер который и молодёжь подтягивает и игру ставит. Не просто же так Динамо так высоко идёт.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:27
Нет, Уважаемый Дэвид, что Вы. Вызывать Дух Наполеона Бонапарта, чтобы приструнить данного субъекта- слишком много чести для физрука. Я подожду его здесь и сам разберусь. Как говорится- накипело!!!!!!!
доктоР7
доктоР7
вчера в 15:23
Жаль будет Динамо, жаль...Давно таких результатов не показывали и хорошей игры. По моему, когда Вальбуэна , невысокий француз, который за сборную играл...
112910415
112910415
вчера в 15:06
чему быть, того не миновать
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:58
Доброго Здоровья, David!
Пока это только слухи но, как говорится нет дыма без огня и возможно где-то такой сценарий развития событий обсуждался и, если это действительно свершится, то я буду только приветствовать его.

Уверен, что в следующем сезоне положение дел в столичных командах, имею в виду Спартак, ЦСКА и Локомотив изменится в лучшую сторону и число команд, претендующих на пьедестал в РПЛ не ограничится тремя-четырьмя столичными клубами, но и те же Сочи и Краснодар будут не прочь составить конкуренцию нашему бессменному чемпиону. И тогда вскроются все проблемы в игре Динамо, которые пока не многие видят, а может не хотят видеть сегодня у подопечных Шварца. Лишний раз останавливаться на этих проблемах не вижу смысла, мы с моим единомышленником и другом Capralом не раз заостряли на них внимание.

Кого хотел бы видеть на месте Шварца, тоже пока говорить не буду. Проводят Сандро из клуба, тогда и поговорим отдельно на эту тему. А пока немецкий специалист руководит командой я всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо и, как и все динамики радуюсь победам и огорчаюсь неудачам, для меня уже шестой десяток: ОДна жизнь - оДна команДа!
Болейте за своих, а не против чужих!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:39
Я тоже склоняюсь к тому что особо ничего не улучшится, ухудшить дела в данном случае значительно легче чем улучшить, Герта Берлин сдал в последние сезоны.

Возможно это Вы призвали дух Наполеона Бонапарта I, и он каким-то образом подействовал на события решив отомстить немцам (шучу, конечно).
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:34
Что будет с Гертой- тоже, что и с Майнцем. Одно, я знаю точно- здесь, продажных судей НЕТ!!!!!!!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:22
Тоже не сказать чтобы люблю немецкий футбол, данная лига мне нравится меньше всех остальных Топ-5 лиг, недолюбливаю сборную Германии по футболу, что для меня редкость в том что касается футбольных сборных, но так как турнир очень высокого качества в целом и мне интересен стараюсь следить за ним по возможности. Интересно будет посмотреть что будет с Гертой если Сандро Шварц её возглавит. Возможно он удивит, в хорошем или плохом смысле.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:19
Дэвид, я не люблю немецкий футбол за его прагматизм и прямолинейность. Но теперь, исключительно ради этого товарища- буду смотреть. Путь подумает, стоит ли ему возвращаться в Германию.....
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:08
Хорошо когда интерес к отдельным турнирам подогревается такими вещами. Турнир на мой взгляд очень интересный, не согласен с тем что некоторые говорят о нём, да, есть явный фаворит и уже давно сильнейший клуб - Бавария Мюнхен, но и он может проигрывать, и имеет шансы не оказаться на первом месте, так что и для него это не лёгкая прогулка. В целом французские и немецкий высшие лиги пожалуй наиболее интересные из Топ-5 лиг в плане конкуренции и борьбы между клубами в среднем, и там и там есть явные фавориты чемпионской гонки, а вот в остальном всё очень смешанно.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:04
Дэвид, я, никогда особо не интересовался Бундесом, но теперь, буду пристально следить, принципиально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:01
Дэвид, можете даже не сомневаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще как напишу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я открою глаза общественности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 14:00
Если действительно уходит, то уже сейчас, надо вести переговоры с Федотовым или Осинькиным!!!!!!!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:54
Если получится сие осуществить, напишите потом как прошло, пожалуйста.
David Young
David Young
вчера в 13:53
Там интересная ситуация в Бундеслиге 2, сразу пять команд могут выйти в Бундеслигу напрямую: Шальке-04, Дармштадт, Вердер, Гамбург, Санкт-Паули. Ещё Нюрнберг, но там у них разница забитых и пропущенных слишком так себе, так что по сути это уже нереально сделать им. Я разбираюсь в этой лиге, но что-то мне подсказывает что два или три клуб которые пойдут на повышение (три если клуб из Бундеслиги 2 победит в стыках) смогут в целом неплохо отыграть сезон, возможно провалиться кто-то, но думаю что лишь один из клубов, не все. Так что Герта может вылететь, как и ещё ряд команд которые либо аутсайдеры либо середняки (некоторые между тем и другим, можно сказать).
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:50
Дэвид, моё Почтение!!!
Дэвид, мне бы только добраться до него, а там- поговорим.....
Capral
Capral
вчера в 13:48
Я ему всё припомню- и продажных судей, и липовые удаления, и левые пенальти!!!!!!! Всё вспомним!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
Это было бы эпично.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
Возможно в следующем сезоне шестнадцатое место или ниже. Трудно предсказать, у немецких аутсайдеров и середняков Бундеслиги многое меняется, и разница в классе как правило не очень большая, немало чего будет зависть от того как будут выступать клубы которые пойдут на повышение в Бундеслигу, если неплохо, то тогда таким как Аугсбург, Вольфсбург, и Герта будет сложно.
Capral
Capral
вчера в 13:43
Если действительно, этот возглавит Герту, то теперь, точно найду его здесь!!!!!!! Имею, что сказать..... У нас много разных футбольных передач, можно звонить в студию, задавать вопросы. Вот и поговорим, товариСЧ физрук!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно мечтал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:43
Жаль что в Герту. Берлинский клуб вряд ли вылетит во вторую немецкую лигу по итогам сезона. Но с другой стороны логично, вряд ли бы он согласился возглавить клуб из Бундеслиги 2, Герта сейчас как раз плюс минус его уровня клуб. Посмотрим как пойдут дела у клуба если он его возглавит. Сейчас дела идут плоховато.
Capral
Capral
вчера в 13:40
Поменять МАГАТА на шварца- это П......Ц!!!!!!! С нетерпением буду следить за физручиной, здесь, в Германии..... Ну так и бувача пусть забирает. Хотя, не верю я в эти сказки..... Шварц- Спаситель Герты?! Как там, у Станиславского.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:37, ред.
Алилуйя! Не верю своим глазам! Неужели это свершится?!
David Young
David Young
вчера в 13:35
Carpal и stanichnik, рады ли вы таким вестям?
ABir
ABir
вчера в 13:33
Очень даже может быть. Немцы все такие правильные и законопослушные.
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