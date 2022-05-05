Шварц может уйти в «Герту»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может продолжить карьеру в «Герте». В берлинском клубе не считают целесообразным продолжать сотрудничество с Феликсом Магатом.
В текущем сезоне Бундеслиги «Герта» идет на 15-м месте (33 очка). «Динамо» в РПЛ расположилось на 2-й строчке (52 очка).
Пока это только слухи но, как говорится нет дыма без огня и возможно где-то такой сценарий развития событий обсуждался и, если это действительно свершится, то я буду только приветствовать его.
Уверен, что в следующем сезоне положение дел в столичных командах, имею в виду Спартак, ЦСКА и Локомотив изменится в лучшую сторону и число команд, претендующих на пьедестал в РПЛ не ограничится тремя-четырьмя столичными клубами, но и те же Сочи и Краснодар будут не прочь составить конкуренцию нашему бессменному чемпиону. И тогда вскроются все проблемы в игре Динамо, которые пока не многие видят, а может не хотят видеть сегодня у подопечных Шварца. Лишний раз останавливаться на этих проблемах не вижу смысла, мы с моим единомышленником и другом Capralом не раз заостряли на них внимание.
Кого хотел бы видеть на месте Шварца, тоже пока говорить не буду. Проводят Сандро из клуба, тогда и поговорим отдельно на эту тему. А пока немецкий специалист руководит командой я всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо и, как и все динамики радуюсь победам и огорчаюсь неудачам, для меня уже шестой десяток: ОДна жизнь - оДна команДа!
Болейте за своих, а не против чужих!
Пока это только слухи но, как говорится нет дыма без огня и возможно где-то такой сценарий развития событий обсуждался и, если это действительно свершится, то я буду только приветствовать его.
Уверен, что в следующем сезоне положение дел в столичных командах, имею в виду Спартак, ЦСКА и Локомотив изменится в лучшую сторону и число команд, претендующих на пьедестал в РПЛ не ограничится тремя-четырьмя столичными клубами, но и те же Сочи и Краснодар будут не прочь составить конкуренцию нашему бессменному чемпиону. И тогда вскроются все проблемы в игре Динамо, которые пока не многие видят, а может не хотят видеть сегодня у подопечных Шварца. Лишний раз останавливаться на этих проблемах не вижу смысла, мы с моим единомышленником и другом Capralом не раз заостряли на них внимание.
Кого хотел бы видеть на месте Шварца, тоже пока говорить не буду. Проводят Сандро из клуба, тогда и поговорим отдельно на эту тему. А пока немецкий специалист руководит командой я всё равно остаюсь преданным болельщиком Динамо и, как и все динамики радуюсь победам и огорчаюсь неудачам, для меня уже шестой десяток: ОДна жизнь - оДна команДа!
Болейте за своих, а не против чужих!