Клуб из Абхазии может войти в состав ФНЛ-2 со следующего сезона

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вчера, 20:37

5 мая заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по спорту Джемалом Губазом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ .

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в футболе между Сочи и Абхазией, а также возможность включения в число участников ФНЛ -2 с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.

По итогам заседания принято решение о совместной проработке указанных вопросов и путях их решения. Стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

В настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований.