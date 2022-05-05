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Клуб из Абхазии может войти в состав ФНЛ-2 со следующего сезона

вчера, 20:37

5 мая заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл рабочую встречу с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по спорту Джемалом Губазом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы сотрудничества в футболе между Сочи и Абхазией, а также возможность включения в число участников ФНЛ-2 с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.

По итогам заседания принято решение о совместной проработке указанных вопросов и путях их решения. Стороны договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

В настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований.

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Источник: minsport.gov.ru
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:47
Ничего себе! Как Одес оказался в минспорте?
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Сколько сразу легионеров вольётся в РФС.
112910415
112910415
вчера в 21:28
не включат
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Замечательные плоды начинают приносить санкции УЕФА. Может пойти ему на встречу и послать на ...?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:05
Пусть играют клубы из Крыма и Абхазии в России, чем больше, тем лучше.
Взаимное обогащение талантами будет.
bacek15
bacek15
вчера в 20:44
Это хорошо!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:39
Да и правильно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:39
Из Крыма надо вводить клубы
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