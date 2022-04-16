Промес приехал на матч с «Рубином» отдельно от команды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес всё-таки прибыл на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
Голландец приехал на игру отдельно от команды. Ранее сообщалось, что Промес не будет присутствовать на матче.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес всё-таки прибыл на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
Голландец приехал на игру отдельно от команды. Ранее сообщалось, что Промес не будет присутствовать на матче.
Промес, как мне кажется, уже стал спартаковцем по духу, и его нельзя обвинить что он в Спартаке только из-за денег, а на сам Спартак, на историю клуба, ему наплевать. Промес уже доказал свою преданность.
Так что всё выяснилось и Антоха будет на празднике, но вот какой он будет, радостный или грустный (как в песне), покажет игра.
Промес, как мне кажется, уже стал спартаковцем по духу, и его нельзя обвинить что он в Спартаке только из-за денег, а на сам Спартак, на историю клуба, ему наплевать. Промес уже доказал свою преданность.
Так что всё выяснилось и Антоха будет на празднике, но вот какой он будет, радостный или грустный (как в песне), покажет игра.