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Промес приехал на матч с «Рубином» отдельно от команды

16 апреля 2022, 18:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес всё-таки прибыл на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Голландец приехал на игру отдельно от команды. Ранее сообщалось, что Промес не будет присутствовать на матче.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 19:23
Хорошо что приехал!
ABir
ABir
16 апреля в 19:11
Интересно с чем это связано. Травма?
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 18:56, ред.
Я сначала удивился что Промес не будет присутствовать на матче, да ещё в день празднования юбилея команды.

Промес, как мне кажется, уже стал спартаковцем по духу, и его нельзя обвинить что он в Спартаке только из-за денег, а на сам Спартак, на историю клуба, ему наплевать. Промес уже доказал свою преданность.

Так что всё выяснилось и Антоха будет на празднике, но вот какой он будет, радостный или грустный (как в песне), покажет игра.
1 984
1 984
16 апреля в 18:39
Ну и ладно.
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