Промес приехал на матч с «Рубином» отдельно от команды

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16 апреля 2022, 18:37

Нападающий «Спартака» всё-таки прибыл на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Голландец приехал на игру отдельно от команды. Ранее сообщалось, что Промес не будет присутствовать на матче.