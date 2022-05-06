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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСербия. Суперлига 2021/2022

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Мы готовы к переговорам по Дзюбе»

вчера, 18:30

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал об интересе клуба к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности.

Также сообщалось, что Дзюбой интересуется один из топ-клубов Турции.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 02:07
Спартак мог бы рассказать клубу-побратиму о том ,кто такой дзюба.Про измены жене с телеведущей,про рукоблудие на экран,про сцену с азмункой в раздевалке,про воровство из шкафчиков ,про вранье на каждом шагу,про то ,что джентельменский спор для него-тьфу и забыть и т.д.....
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 23:54
Зюба игрок уровня ФНЛ
Зачем он сильнейшему клубу Восточной Европы непонятно
minai
minai
вчера в 23:18
Вот интересно, когда они разглядели талант Дедлупа? Наверное, когда сб. Сербии дербанила наших 3 : 0 ?
112910415
112910415
вчера в 21:44
и будет им счастье
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:05
Надо все ручные поступки рукоблуда отправить сербам.
KTS222
KTS222
вчера в 20:03
Попылит еще
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:58
То есть 2асов им не хватает ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:30
Хотят столбика в штрафной соперника 90 мин, пожалуйста. Дело хозяйское.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:28
Я вот тоже думаю про это))
ДСА
ДСА
вчера в 19:05
Берём даром - платим мало.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:03
Пусть едет спокойно и доигрывает в Сербии. Лично я ему пожелаю удачи за границей.
Aleks365
Aleks365
вчера в 19:02
Дзюба клуб Црвена Звезда этот клуб подходим ему,удачи ему таи.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:56
И зачем он им???
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:52
Если зарплату будет платить Газпром, а еду и жильё решит Звездан Терзич, то Артём даже на своём транспорте отправится в Сербию,))) и сыграет достойно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46, ред.
Непонятен ажиотаж...
Парню через 4 месяца пойдёт 35-й год...седой уж...
Вообще неактуальный трансфер....
Тут уж либо в Зените супер продавцы....
Либо в "Црвене Звезде" странная селекция...
Ну ладно "Црвена"...покреативит и любое время усадит на лавку....
А самому Дзюбе о это зачем...в таком возрасте отправляться в путешествие которое явно не сулит ни огромных денег...ни всемирной славы...непонятно...встречу...спрошу...
nerv36haggpe
nerv36haggpe
вчера в 18:46
Денег он там не заработает
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:44
Почему бы и нет?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:43
Дзюба игрок для середнячков
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:41
Откуда такой интерес?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:39
Надо и в Европе поиграть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:38
Надо провести предпродажную подготовку....
hаrut
hаrut
вчера в 18:34
Срочно его нужно продать...
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