Гендиректор «Црвены Звезды»: «Мы готовы к переговорам по Дзюбе»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал об интересе клуба к форварду «Зенита» .

Это правда, что мы хотим подписать Дзюбу. Пока сложно сказать, на какой стадии находятся переговоры, но интерес «Црвены Звезды» есть.

Мы готовы к переговорам. Что касается зарплаты, пока об этом говорить рано, но мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны. Также пока не обсуждался срок действия контракта, для начала важно наладить хороший контакт с Артемом, а о деталях мы подумаем позже.

Я видел несколько игр Артема вживую, мы хорошо знакомы с его качествами. Как я уже сказал, у нас есть желание его подписать, но мы на данном этапе не будем вдаваться в подробности.