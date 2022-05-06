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Петржела: «Дзюба может стать лидером нападения „Црвены Звезды“»

сегодня, 12:54

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

Ничего страшного в его уходе не будет. «Зенит» будет играть и без Дзюбы. Он — взрослый игрок. Поэтому пусть лучше уйдёт. «Зениту» будет проще и легче, потому он уже взрослый и с ним сложно работать.

Дзюба может стать лидером нападения «Црвены Звезды». Там техничные игроки, и команда в целом техничная. Ему уже не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:59
у Дзюбы есть ФИНТ, которым не владеет (на сегодня) НИ ОДИН футболист в мире!))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:55
Лидер на букву "П"
lotsman
lotsman
сегодня в 13:42
Пан Властимил не в курсе, в каком игровом тонусе сейчас Дзюба.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:16
Но он не звезда))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:57
Трудности перевода....
Если дважды заменить слово "взрослый" на "старый"...тогда всё сходится...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:56
По зарплате точно может стать лидером.
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