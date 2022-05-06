Петржела: «Дзюба может стать лидером нападения „Црвены Звезды“»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» .

Ничего страшного в его уходе не будет. «Зенит» будет играть и без Дзюбы. Он — взрослый игрок. Поэтому пусть лучше уйдёт. «Зениту» будет проще и легче, потому он уже взрослый и с ним сложно работать.

Дзюба может стать лидером нападения «Црвены Звезды». Там техничные игроки, и команда в целом техничная. Ему уже не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади.