Неймар: «Я хочу выиграть чемпионат мира 2022. Отдам за это жизнь»...

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии высказался о чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов для ПСЖ , но, к сожалению, не смог. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира.

Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз у нас будет «бразильский чемпионат мира». Я отдам за эту победу свою жизнь.