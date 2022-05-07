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Неймар: «Я хочу выиграть чемпионат мира 2022. Отдам за это жизнь»

сегодня, 09:41

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар высказался о чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов для ПСЖ, но, к сожалению, не смог. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира.

Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз у нас будет «бразильский чемпионат мира». Я отдам за эту победу свою жизнь.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:30
Пусть сначала попробует вытеснить из стартового состава Винисиуса Жуниора или Родриго Гоэса!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:28
До и после Чемпионата мира:
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 16:37
Болею за Бразилию с 98 го но неймар это хоть и талантливый но клоун
Верг
Верг
сегодня в 16:33
Если бы хотел бы выиграть, играл бы в одной из двух сильнейших на данный момент лиг, а не жировал бы на лазурном берегу
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 15:59
Если бы такие слова произнес Тотти, Лэмпард, Пуйоль, Томас Мюллер или Ибрагимович в конце концов, это звучало бы искренне и серьезно
А от крашенного симулянта это звучит как издевательство
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:53
+!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 14:13
Симулировать не на жизнь а на смерть.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:35
Опять громкие слова. Помню перед игрой с Сити в ЛЧ он тоже что-то похожее говорил, мол будем биться насмерть. В итоге бесславно проиграли и вылетели. Неймар видимо не знает такую пословицу: "Меньше слов, больше дела".
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:09
Вполне допустимо.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:00
Испания Франция будут не согласны с Неймаром
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:47
Отдам я жизнь в нещадных муках,
Отчаянно катясь по земле...
zooveterinar
zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:29
Головка он от пуйлевизатора!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:27
Эх ты фраерок, с наколочкой!!! Какой тебе чемпионат мира, в футбол научися играть!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:24
А он уверен что он попадет в сборную ?
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:19
Никогда не выйграешь как и гном
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:10
Неймар: «Я хочу выиграть чемпионат мира 2022. Отдам за это жизнь»...
Будет первым игроком в мире, умершим на поле от симуляции.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:08
Сразу застрелись, дурачок.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:04
один пафос
амурец
амурец
сегодня в 11:32
Сборной Бразилии это по силам
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:18
Давно подозревал что он дурачок
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:15
Неймар: «Я хочу выиграть чемпионат мира 2022. Отдам за это жизнь».


А жить будешь ты ещё долго и счастливо !)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:08
С нынешней Бразилией это возможно,главное что сделает ФИФА с судейской коллегией ,какая будет установка,если такая как в УЕФА-то тогда всё станет известно после первых игр.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:59
В 2014 году у себя на домашнем чемпионате мира вы позорно проиграли в полуфинале сборной Германии со счётом 7-1. Что-то ни один из вас от стыда так и не умер. Думаю и в этот раз вы все останетесь живыми как всегда. Что наша жизнь? Игра!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:52
    TASKMASTER
    TASKMASTER
    сегодня в 10:44
    Все уже чувак, ты свое упустил.ЗМ ты не выиграешь,как и ЧМ. Без тебя Бразилы Кубок Америки взяли.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 10:25
    Напыщенный клоун.
    1 984
    1 984
    сегодня в 10:25
    Аккуратнее надо с такими пафосными заявлениями. Никакие титулы не стоят жизни.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 10:23
    Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов для ПСЖ, но, к сожалению, не смог. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира.
    вдумайтесь только в его слова : Я хотел но не смог ....Я хочу .... Я отдам жизнь!

    Везде понты и одно ЯЯЯЯ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 10:23
    Проверим его на вшивость, если будет играть и не выиграет значит должен застрелиться или повеситься как трус.
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 10:12
    В ПСЖ тоже переходил, что бы выйти с тени. Однако провалился ещё дальше от золотого мяча. Даже кубок Америки Бразилия смогла выиграть в тот год, когда ты не попал в состав
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