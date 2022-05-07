Неймар: «Я хочу выиграть чемпионат мира 2022. Отдам за это жизнь»...

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар высказался о чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов для ПСЖ, но, к сожалению, не смог. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира.
Я готовлюсь как физически, так и морально, чтобы все прошло хорошо, и на этот раз у нас будет «бразильский чемпионат мира». Я отдам за эту победу свою жизнь.
А от крашенного симулянта это звучит как издевательство
А от крашенного симулянта это звучит как издевательство
Отчаянно катясь по земле...
Отчаянно катясь по земле...
Будет первым игроком в мире, умершим на поле от симуляции.
Будет первым игроком в мире, умершим на поле от симуляции.
А жить будешь ты ещё долго и счастливо !)
А жить будешь ты ещё долго и счастливо !)
вдумайтесь только в его слова : Я хотел но не смог ....Я хочу .... Я отдам жизнь!
Везде понты и одно ЯЯЯЯ
вдумайтесь только в его слова : Я хотел но не смог ....Я хочу .... Я отдам жизнь!
Везде понты и одно ЯЯЯЯ