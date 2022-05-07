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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Паредес заявил, что хочет играть за «Реал»

сегодня, 09:23

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес назвал команду, за которую хотел бы выступать, кроме парижского клуба.

Я хотел бы играть за «Реал». Каждый игрок мечтает носить футболку этого клуба. Но я очень уважаю ПСЖ и более чем счастлив здесь.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 14:11
Сейчас у босса псж пукан подорвет
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:04
Не понимаю как он попал в Псж? Вроде средний игрок, уровень условного Тоттенхэма
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:06
а точно все хотят играть в Реале?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:37
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:32
    Если возьмут играй!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:30
    Я хотел бы играть за «Реал». Каждый игрок мечтает носить футболку этого клуба.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:55
    Если счастлив нечего нести чушь.
    Cympak-05
    Cympak-05 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 10:14
    Его и так на трансфер выставили
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 10:00
    В Реале реально напряглись.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 09:59
    Запрос есть, ждём решение
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 09:39
    В ПСЖ не одобрят его откровения.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 09:29
    Так расскажи это Мбаппе. Он тебе письмо напишет на тему "Какого оно там", после перехода в Реал. Тебе то это никогда не дано узнать. Ты и сейчас с большой долей везения находишься в столь крупном клубе, будучи абсолютно средним игроком, ниже уровнем условного Себальаса даже.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:28
    Нехилый у него запросы...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:28
    Кто его туда возьмёт
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