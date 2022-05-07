Паредес заявил, что хочет играть за «Реал»

Полузащитник ПСЖ назвал команду, за которую хотел бы выступать, кроме парижского клуба.

Я хотел бы играть за «Реал». Каждый игрок мечтает носить футболку этого клуба. Но я очень уважаю ПСЖ и более чем счастлив здесь.