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Сербский тренер: «У Дзюбы не будет проблем с фанатами „Црвены Звезды“»

вчера, 19:14

Тренер Желько Петрович, работавший с «Анжи», «Фейеноордом» и рядом других клубов, прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

Дзюба очень хорош, постоянно нацелен на ворота, активен на чужой половине поля. Он давно играет в ведущем клубе России, в сборной, у него огромный опыт в еврокубках, в международных турнирах. Как я понял, его берут, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, это не покупка для последующей перепродажи. Что и логично, ему уже 33 года. И если сам Дзюба этого хочет, «Црвена Звезда» — отличный вариант, учитывая, что Россия отстранена от всех турниров и далеко не все страны готовы принять российских футболистов. Сейчас, полагаю, самый ужасный момент в истории российского спорта. Но в первую очередь Артём должен с уважением отнестись к «Зениту» — клуб уважал его и платил большую зарплату. И сейчас важно поговорить с «Зенитом», спросить, готовы ли его отпустить или все же в нем нуждаются. Если его отпустят без вопросов, переход в Сербию — это то, что нужно.

Может ли Дзюба стать суперзвездой сербской лиги? Дзюба — звезда в России. В Сербии это будет не так важно. Если его подпишут, важно, чтобы он много забивал и помог клубу пробиться в Лигу чемпионов. Там главный тренер Деян Станкович, но даже он не считался суперзвездой, хотя был действительно большим футболистом. Звездность там никому не важна. Да и Дзюбе, повторюсь, уже 33, поздно становиться суперзвездой. Ему надо просто показывать хороший футбол и быть хорошим человеком, почувствовать себя там своим, освоить за несколько месяцев язык. Думаю, для него и деньги уже не будут играть первостепенного значения, он немало заработал за карьеру.

Фанаты «Црвены Звезды» — друзья «Спартака», а фанаты «Спартака» Дзюбу не очень любят? Никаких проблем с фанатами не будет. В первую очередь, Дзюба — русский, а в Сербии русских очень любят, считают братьями. И если руководство клуба говорит о том, что они хотят пригласить Дзюбу, там все заранее просчитали, там работают очень умные люди.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50, ред.
Шансы перехода Дзюбы в "Црвену Звезду" и в хоккейный "СКА" - примерно одинаковые....0,0004%
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:54
Тут еще как глянуть на ситуацию
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:30
Я не думаю что болелы затюкают зюбу!
Futurista
Futurista
вчера в 19:23
Сказки все это...в случае если Дзюба перейдет в Црвена Звезда и клуб попадет в ЛЧ Дзюбу могут еврочиновники персонально забанить...или игроки других евроклубов или их болелы могут затроллить...короче Дзюбе надо сильно подумать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:22
Важно одно любит ли Дзюба деньги.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:15
Ну ну... наверное все знают...:)))
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