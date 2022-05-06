Сербский тренер: «У Дзюбы не будет проблем с фанатами „Црвены Звезды“»

Тренер , работавший с «Анжи», «Фейеноордом» и рядом других клубов, прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к форварду «Зенита» .

Дзюба очень хорош, постоянно нацелен на ворота, активен на чужой половине поля. Он давно играет в ведущем клубе России, в сборной, у него огромный опыт в еврокубках, в международных турнирах. Как я понял, его берут, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, это не покупка для последующей перепродажи. Что и логично, ему уже 33 года. И если сам Дзюба этого хочет, «Црвена Звезда» — отличный вариант, учитывая, что Россия отстранена от всех турниров и далеко не все страны готовы принять российских футболистов. Сейчас, полагаю, самый ужасный момент в истории российского спорта. Но в первую очередь Артём должен с уважением отнестись к «Зениту» — клуб уважал его и платил большую зарплату. И сейчас важно поговорить с «Зенитом», спросить, готовы ли его отпустить или все же в нем нуждаются. Если его отпустят без вопросов, переход в Сербию — это то, что нужно.

Может ли Дзюба стать суперзвездой сербской лиги? Дзюба — звезда в России. В Сербии это будет не так важно. Если его подпишут, важно, чтобы он много забивал и помог клубу пробиться в Лигу чемпионов. Там главный тренер Деян Станкович, но даже он не считался суперзвездой, хотя был действительно большим футболистом. Звездность там никому не важна. Да и Дзюбе, повторюсь, уже 33, поздно становиться суперзвездой. Ему надо просто показывать хороший футбол и быть хорошим человеком, почувствовать себя там своим, освоить за несколько месяцев язык. Думаю, для него и деньги уже не будут играть первостепенного значения, он немало заработал за карьеру.

Фанаты «Црвены Звезды» — друзья «Спартака», а фанаты «Спартака» Дзюбу не очень любят? Никаких проблем с фанатами не будет. В первую очередь, Дзюба — русский, а в Сербии русских очень любят, считают братьями. И если руководство клуба говорит о том, что они хотят пригласить Дзюбу, там все заранее просчитали, там работают очень умные люди.