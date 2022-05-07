Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дубль Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал»

сегодня, 15:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» в гостях обыграл «Урал» (3:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Шамар Николсон. На 26-й минуте Николсон удвоил преимущество «красно-белых», а на 30-й минуте Виктор Мозес довёл счёт до разгромного. «Урал» сумел забить гол престижа, отметился Лео Гогличидзе на 55-й минуте.

«Спартак» идёт на 8-м месте (37 очков), «Урал» занимает 14-е место (27 очков).

Все новости
«Зенит» выиграл у «Химок»
Сегодня, 18:39
«Ахмат» переиграл «Нижний Новгород»
Сегодня, 18:29
«Боруссия» Д обыграла «Гройтер Фюрт»
Сегодня, 18:22
«Наполи» победил в Турине
Сегодня, 17:58
«Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ. Итоги последнего тура Чемпионшипа
Сегодня, 17:01
«Ювентус» уступил «Дженоа», ведя в счёте 1:0 к 87-й минуте
Вчера, 23:57
Сортировать
Все комментарии
Прохорович
Прохорович
сегодня в 17:16
Теперь Главное взять КУбок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:56
Спартак решил поиграть....
Жаль что после чемпионата....точнее после распределения мест...

Ожидаемая победа...ибо Урал дома 1 раз выиграл...с октября месяца...

Видать Ваноли и впрямь некуда идти....и хочет остаться....

Шамар Николсон...8 голов по весне...неплохой результат для новичка...жаль Лейпциг соскочил...накидал бы и им....
Короче...Шамар - это похороны...)))

Удачи в Кубке !!!!
По ряду причин не могу пожелать удачных киносъёмок в следующем туре...но будем надеяться Семак не привезёт 8-ю команду дубля Зенита-3.......
112910415
112910415
сегодня в 16:43
И Шамар хорош, и остальные!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:40
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ЧиП (раскрыть)
    сегодня в 16:37
    Мне и в правду неинтересен этот матч, вот и, к примеру, НН-Ахмат не собираюсь смотреть или вообще следить за ним. На вкус и цвет как говорится
    dok66
    dok66
    сегодня в 16:33
    Урал разочаровал .
    ЧиП
    ЧиП ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:32
    В твоих строках желчи не меньше 🤨
    ABir
    ABir
    сегодня в 16:31
    Уверенно, на классе, с минимумов физических затрат, с неосновными составом. Все грамотно впереди очень важная игра за Кубок.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 16:27
    Легионеры сделали игру.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 16:27
    Ну браво!
    vovan32
    vovan32 ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 16:22
    Вообще не связано всё это? Обкурился?
    sihafazatron
    sihafazatron ответ морозз (раскрыть)
    сегодня в 16:20
    Да просто никогда не смотрел "битвы" команд из нижней части таблицы, вот правда не интересно. А ЦСКА-Сочи посмотрю)))
    А вас с победой, но зачем лить эту желчь?
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 16:19
    Спартак с победой! Но не расслабляться.
    Впереди - Енисей.
    David Young
    David Young
    сегодня в 16:19
    Шамар Николсон имеет неплохие шансы стать легендой Спартака Москвы.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:18
    Если сегодня Зенит не проиграет Химкам, то оставит Спартак в РПЛ на следующий сезон.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 16:17
    всех КБ с победой! два разных тайма увидели от Спартака и урала сегодня. в первом красно - белые по мне сыграли идеальный тайм, всё получалось, атаки были быстрыми, буквально в несколько касаний и что самое главное заканчивались голами. Спартак забил три, а мог и пять - шесть положить за один первый тайм. видно, что Мозес и Промес соскучились по футболу, действовали на футбольном поле с огромным желанием, а Николсон завершал, ещё по игре понравились Пруцев и Кофрие в защите...во втором тайме всё изменилось, сначала урал нас просто не выпускал со своей половины поля, после пропущенного мяча уже действовать стали поуверенее. ждём игру с енисеем, чтобы не говорили представители клуба главный матч уже состоится через несколько дней и футболистам важно не перегореть до игры. вперёд Спартак!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:17
    Задача Спартака на юбилейный сезон выполнена! Вылет не состоялся!
    Aleks365
    Aleks365
    сегодня в 16:13
    Наконец Спартак победил на выезде с победой.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 16:12
    Прилетели самолетом...обыграли вполноги...С Победой Спартак!...
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 16:06
    наконец то Спартак обезопасил себя от стыковых матчей это была стратегически архиважная победа
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 16:04
    С Победой нас и хорошим первым таймом , где была действительно игра и мысль !!!
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 16:04
    С Победой КБ🏅
    морозз
    морозз
    сегодня в 16:03
    Кони с бомжами куда то пропали, ау! Болел Спартака с лёгкой и убедительной победой!
    Мés que un сlub
    Мés que un сlub
    сегодня в 16:02
    С победой Спартак!
    Борьба за восьмое место набирает обороты
    Посмотрим, чем ответит Ростов и Терек
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 16:02
    НЕ прогнозируемые мною 0-2,так 1-3...
    Capral
    Capral
    сегодня в 16:02
    Спартак красавцы!!!!!!! С победой, краснобелые!!!!!!! Так держать!!!!!!!
    А теперь, ждёмс товарисча из Твери. Ваш выход, милейший!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 16:01
    Неплохо сыграли.
    Kolenok
    Kolenok
    сегодня в 15:59
    С Победой Спартак,на классе!
    bh36tdvxf759
    bh36tdvxf759
    сегодня в 15:58
    Это очень хорошо
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     