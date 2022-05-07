Дубль Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал»

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сегодня, 15:57

«Спартак» в гостях обыграл «Урал» (3:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Шамар Николсон. На 26-й минуте Николсон удвоил преимущество «красно-белых», а на 30-й минуте Виктор Мозес довёл счёт до разгромного. «Урал» сумел забить гол престижа, отметился Лео Гогличидзе на 55-й минуте.

«Спартак» идёт на 8-м месте (37 очков), «Урал» занимает 14-е место (27 очков).