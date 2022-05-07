Дубль Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал»

«Спартак» в гостях обыграл «Урал» (3:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Шамар Николсон. На 26-й минуте Николсон удвоил преимущество «красно-белых», а на 30-й минуте Виктор Мозес довёл счёт до разгромного. «Урал» сумел забить гол престижа, отметился Лео Гогличидзе на 55-й минуте.
«Спартак» идёт на 8-м месте (37 очков), «Урал» занимает 14-е место (27 очков).
Жаль что после чемпионата....точнее после распределения мест...
Ожидаемая победа...ибо Урал дома 1 раз выиграл...с октября месяца...
Видать Ваноли и впрямь некуда идти....и хочет остаться....
Шамар Николсон...8 голов по весне...неплохой результат для новичка...жаль Лейпциг соскочил...накидал бы и им....
Короче...Шамар - это похороны...)))
Удачи в Кубке !!!!
По ряду причин не могу пожелать удачных киносъёмок в следующем туре...но будем надеяться Семак не привезёт 8-ю команду дубля Зенита-3.......
Жаль что после чемпионата....точнее после распределения мест...
Ожидаемая победа...ибо Урал дома 1 раз выиграл...с октября месяца...
Видать Ваноли и впрямь некуда идти....и хочет остаться....
Шамар Николсон...8 голов по весне...неплохой результат для новичка...жаль Лейпциг соскочил...накидал бы и им....
Короче...Шамар - это похороны...)))
Удачи в Кубке !!!!
По ряду причин не могу пожелать удачных киносъёмок в следующем туре...но будем надеяться Семак не привезёт 8-ю команду дубля Зенита-3.......
А вас с победой, но зачем лить эту желчь?
А вас с победой, но зачем лить эту желчь?
Впереди - Енисей.
Впереди - Енисей.
Борьба за восьмое место набирает обороты
Посмотрим, чем ответит Ростов и Терек
Борьба за восьмое место набирает обороты
Посмотрим, чем ответит Ростов и Терек
А теперь, ждёмс товарисча из Твери. Ваш выход, милейший!!!
А теперь, ждёмс товарисча из Твери. Ваш выход, милейший!!!