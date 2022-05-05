Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2021/2022

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы

вчера, 23:54

Завершились полуфинальные матчи Лиги Европы.

«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0 (первая встреча — 2:1).

«Рейнджерс» дома одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 3:1 (первая встреча — 0:1).

Таким образом, в финале турнира 18 мая встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс».

Также стали известны финалисты Лиги конференций.

Все новости
«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»
Вчера, 23:55
Клуб из МЛС впервые выиграл североамериканскую ЛЧ. Это «Сиэтл»
Вчера, 11:24 Фото
«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов
Вчера, 00:38
«Реал» совершил камбэк в матче с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Вчера, 00:36
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями
04 мая
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ
03 мая
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:47
Поздравляю Джерс и его болельщиков! После стольких проблем в и вокруг клуба это такая отрада для болельщиков, которые поддерживали команду всё это время. Сумасшедшая поддержка на Айброкс придала сил на решающий рывок в финал еврокубка.
Ну а ветеран Стивен Дэвис сыграет свой второй еврокубковый финал с Рейнджерс спустя 14 лет после поражения от Зенита. В этот раз пожелаю ему удачи в финале!
Вперёд Джерс!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:02
Неожиданный финал. Все фавориты вылетели.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:49
Рейнджерс в финале отлично
faneng
faneng
сегодня в 00:40
Жаль, я хотел немецкий финал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:35
Очень неожиданный финал.
nc88ed9tuc4j
nc88ed9tuc4j
сегодня в 00:32
Вряд ли кто-то ожидал эти команды в финале, когда участвовали такие команды как Лион, Порту, Севилья, Барселона, Монако.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:18
После такой игры нужно похвалить футболистов команды "Рейнджерс" которые с первых минут матча были настроены на то, чтобы завоевать право играть в финале Лиги Европы. И им это блестящий удалось, хотя многие предполагали что по сумме двух матчей "РБ Лейпциг" имея гандикап +1 гола в свою пользу, смогут добиться нужного результата. Но этого не случилось, команда Доминика Тедеско единственное, что смогла сделать в этот вечер, так это забить один гол, которого даже не хватило, чтобы перевести матч в дополнительное время. Поздравляем "Рейнджерс" с выходом в финал Лиги Европы в этом году исполняется ровно 50 лет когда в финале Кубка Кубков УЕФА в 1972 году они смогли в упорной борьбе победить команду Московское "Динамо" со счётом 3-2. И этот трофей остаётся пока единственным из всех финалов в еврокубках в котором победил "Рейнджерс". Но вот появилась прекрасная возможность у клуба в Юбилейный год, повторить успех 1972 года, но уже в Лиги Европы. Удачи
протон
протон
сегодня в 00:12
Кто бы мог подумать ,что Рейнждерс окажется в финале ЛЕ раньше Зенита ,спустя 14 лет ,обанкротившись из поднявшись с самого низа ,в отличие от газпромовского клуба
В финалах 3 международных кубков будут представители 6 разных чемпионатов. Редкий случай.
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 00:12
Болею за Айнтрахт после того как он вы ,,, барсуков
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:05
Плюшевый прыгунок аут
амурец
амурец
сегодня в 00:03
Да уж, думалось немецкий финал будет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:00
Немецкий финал отменяется
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
Германия- Шотландия
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 