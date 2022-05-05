«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы

Завершились полуфинальные матчи Лиги Европы.
«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0 (первая встреча — 2:1).
«Рейнджерс» дома одержал победу над «РБ Лейпциг» со счетом 3:1 (первая встреча — 0:1).
Таким образом, в финале турнира 18 мая встретятся «Айнтрахт» и «Рейнджерс».
Также стали известны финалисты Лиги конференций.
Ну а ветеран Стивен Дэвис сыграет свой второй еврокубковый финал с Рейнджерс спустя 14 лет после поражения от Зенита. В этот раз пожелаю ему удачи в финале!
Вперёд Джерс!
Ну а ветеран Стивен Дэвис сыграет свой второй еврокубковый финал с Рейнджерс спустя 14 лет после поражения от Зенита. В этот раз пожелаю ему удачи в финале!
Вперёд Джерс!
В финалах 3 международных кубков будут представители 6 разных чемпионатов. Редкий случай.
В финалах 3 международных кубков будут представители 6 разных чемпионатов. Редкий случай.