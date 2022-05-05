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«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»

вчера, 23:55

Завершились полуфинальные матчи Лиги конференций.

«Рома» дома обыграла «Лестер» со счетом 1:0 (первая встреча — 1:1).

«Марсель» и «Фейеноорд» сыграли вничью — 0:0 (первая встреча — 2:3).

Таким образом, в финале турнира 25 мая встретятся «Рома» и «Фейеноорд».

Также стали известны финалисты Лиги Европы.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:15
Отличная игра в обороне.
А вот в атаке скучно
swed27
swed27
сегодня в 02:11
Бог даст римляне возьмут хоть какой-то трофей
faneng
faneng
сегодня в 00:42
Какой неприятный футбол у Ромы - это футбол 20-летней давности. Один гол и всё, сидим в обороне, сушим игру. Как же устарел Моуриньо.

Фейенорд или Марсель? Не знаю, ладно, голландцы так голландцы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38, ред.
Это просто праздник для Ромы и Моуриньо.
Но моё субъективное мнение, что в финале лиги конференции Роме предстоит не только тяжёлый матч, но и скорее всего уже не способность удивить главного тренера Фейенорда . А эмоции и заряженность Фейенорда возьмут верх . Рома совсем не та чтобы с Моуриньо уже завоёвывать большие турниры , и даже Лигу Конференции. И это моё субъективное мнение. Финал за Фейенордом .
Время покажет. Всем Добра !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:33
Какой же огромный контраст между полуфиналами ЛЧ и этим матчем. Блеклая, абсолютно не азартная, не захватывающая игра. Ощущение , что матч этот из другого измерения, хотя по факту так оно и есть. К тому же добавил унылости комментатор своей гипнотической , безэмоциональной, ну очень скучной дикцией.
В целом Рома была получше и победа ее заслуженна.
Vintaje
Vintaje
сегодня в 00:17
Мощный финал для третьего по значимости турнира
протон
протон
сегодня в 00:10
Первый финал Еврокубка для Ромы за 31 год!!! Поздравляю Маур! Эталонная игра в обороне, вообще ничего не дали сделать Лестеру, хотя я не поклонник такой игры! Вперед за 1 кубком Конференции
Победа в стиле Моура, забить быстрый гол, а потом засушить матч. Хочется, чтобы римляне выиграли ЛК.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:06
Ожидал от команд результативную игру, а по факту после финального свистка на табло унылые нули.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:03
Читалось, физрук Роджерс не конкурент даже потрепанному Моуру. И браво, португалец хоть какой-нибудь трофей может забрать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
Марсель вообще никакой, оказывается
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
С победой и выходом в финал
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