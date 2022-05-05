«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»

Завершились полуфинальные матчи Лиги конференций.
«Рома» дома обыграла «Лестер» со счетом 1:0 (первая встреча — 1:1).
«Марсель» и «Фейеноорд» сыграли вничью — 0:0 (первая встреча — 2:3).
Таким образом, в финале турнира 25 мая встретятся «Рома» и «Фейеноорд».
Также стали известны финалисты Лиги Европы.
Победа в стиле Моура, забить быстрый гол, а потом засушить матч. Хочется, чтобы римляне выиграли ЛК.
Победа в стиле Моура, забить быстрый гол, а потом засушить матч. Хочется, чтобы римляне выиграли ЛК.