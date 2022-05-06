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«Крылья Советов» дома разгромили «Динамо»

вчера, 20:00
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Динамо» со счетом 5:2.

Голами в составе самарской команды отметились Максим Глушенков (дубль), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. За динамовцев забили Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев.

В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (52 очка), «Крылья» — на 6-й позиции (41).

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Источник: soccer.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:25
Шварц походу и вправду в Герту собрался....
4 игры - 3 поражения и ничья...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:37
А там бесполезно спорить. Проверено временем.....
sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:24
Спорить не буду!
Capral
Capral
вчера в 23:57
Жаль, ребята, не видели вы Шварца в Майнце. Это было что-то. Я, когда узнал, что он в Динамо пришел, понял, мы- на кануне грандиозного шухера....
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 23:47
Динамо совсем сдулось к концу чемпионата
Так и вторую строчку проибут
Capral
Capral
вчера в 23:39
Те, кто уже понял, что всё проиграл, и понял, кто такой Шварц, сейчас, будут из кожи лезть, чтобы отмазаться от позора. Будут выгораживать физручину всеми возможными способами. У этих людей, никогда не хватит мужества признать свою неправоту. Как там, у Владимира Ильича:" Это не мозг нации- это...."
Capral
Capral ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:33
Такие же физруки, как Шварц. Посмотрите, как работает Осинькин, Федотов. У этих тренеров имеется идея, своё видение футбола. Эти люди- конструктивные, вдумчивые. А кто такой Шварц??? Пустышка, которая сейчас на 2м месте, исключительно благодаря продажным судьям. Тот, кто этого не видит или не хочет видеть- просто непорядочный человек.
Capral
Capral
вчера в 23:28
Всё ясно- уход Воронина сгубил Динамо. Кстати, Паша, ты, как-то, говорил о какой-то громкой немецкой статье, хвалебной, в адрес Шварца. Я весь инет обошел, ничего не нашел. Обзвонил своих немецких знакомых- болельщиков Штутгарта. Никто ничего не видел. Ты бы, ссылочку скинул на эту статейку. И ещё, по поводу зиц-болельщиков. Паша, с таким еврейским счастьем как у тебя, лучше людей не оскорблять.....
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:25
Ну если Шварц физрук,то кто тогда Семак,Ваноли,Березуцкий?
Capral
Capral
вчера в 23:17
Помнится, в 1995, перед самым финалом кубка России, Динамо проиграло КАМАЗу в гостях, и тоже 2:5. Сейчас грядёт полуфинал. Дежавю, однако....
баск
баск ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:12
Да конечно не держал, откуда, само наверное держалось)))
Стоит ли вестись на позорное злорадство парочки местных зиц-болельщичков?

В действительности дело обстоит примерно так-

тренерский штаб Динамо был грамотно подобран и хорошо сбалансирован.
Шварц и Булут, молодые и агрессивные тренеры, впервые вышедшие за пределы Германии, логично дополнялись опытным физруком Пепом Верчили, работавшим ещё в БАТЭ с Ганчаренко и в Рубине с Бердыевым, а также харизматичным и авторитетным Андрюхой Ворониным, хорошо знающим клуб как таковой, ибо сам играл в нём не один год.

Именно Воронин, которому, помимо сказанного, ещё и максимально комфортно
в обеих языковых средах, был эффективным проводником как тренерской политики и влияния, так и проводником обратной связи.

Именно его уход всё изменил- баланс ТШ оказался фатально подорванным,
а новый пока не найден, причём в сложившихся обстоятельствах это очень нелегко, если вообще возможно.

Бывают тренерские штабы, строящиеся вокруг главной фигуры, от которой зависит всё. А бывают тренерские команды, каждый член которых выполняет важную функцию, и выдерни из такой команды любого из них- та неминуемо просядет.

Второй вариант- это наш случай, тут ничего не поделаешь..
STVA 1
STVA 1 ответ Shum Shum (раскрыть)
вчера в 23:03
В Спартаке он больше ныряет
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:00
Приветствую Дружище!
Shum Shum
Shum Shum ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:49
Ну Соболев у нас тоже забивал гораздо больше, за что и уехал в спартак)
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:49
Вот так фокус!
Так Сочи (точнее Сириус) может взлететь на 2 место)))
Capral
Capral
вчера в 22:47, ред.
Паша, для меня, было невероятно трудно написать тебе, но, усилием воли, я всё-таки пару строчек напишу. Вижу, начинаешь прозревать. А разве, я, и Ваня, не говорили тебе тоже самое два года? В ответ на наши справедливые замечания, ты нас оскорблял. А ведь все мы- болельщики одной команды.... Извиниться не хочешь- перед Ваней, передо мной? Ещё не поздно.
Capral
Capral
вчера в 22:37
Всё время говорю, если не умеешь играть в линию, поставь "чистильщика", откажись от штучного офсайда. Сколько раз, Самара, грамотно разрезала оборону Динамо по центру. Но, когда у тренера нет футбольной мудрости и футбольной философии- он обречён. А если, тренер еще и упрямый, то и вовсе катастрофа.....
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:35
и тут нам повезет!алания выиграет у динамо!
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:33, ред.
Никто грамотно не объяснит почему команды просаживаются. Если бы могли объяснитт, то такого бы не случалось.
Игру смотрел
КС сыграли идеально или близко к этому⚽
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:24
АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваня- это ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 22:23
Доброго Здоровья, игрочишка!
Для начала им необходим грамотный футбольный тренер, а не физрук по ОФП.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:22
Засорился карбюратор,
не работает мотор,
из кабины вылезает,
в рот п........й шофёр.
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:20
Доброго Здоровья!
Даже Аничкин стал прозревать, это не может не радовать.
Capral
Capral ответ tims (раскрыть)
вчера в 22:19
Я тоже самое говорю уже два года....
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:18
Доброго Здоровья Leha!
Боюсь загреметь в баню, но не могу не ответить Тебе на твой пост про машину:
"Дело было не в бабине, дол..@б сидел в кабине!"
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:17
Динамо не унывать,очень хорошая команда,просто пока стабильности не хватает
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:07
а вроде хорошо начинали
tims
tims
вчера в 22:02, ред.
А кто-то всерьёз утверждал, что "Динамо" - конкурент "Зенита" и шансы у бело-голубых предпочтительнее... Совершенно очевидно, что "Динамо" - ф..фло, несмотря на пребывание некоторое время на втором месте РПЛ. Сказывалось в пользу "Динамо" и недобросовестное судейство, и объективные трудности у клубов-соперников. Справедливость восторжествовала... Теперь, кто заслуживает призовых мест, покажет завтрашняя игра ЦСКА-"Сочи"... А "Крылья" - молодцы!..
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:57
У него и Чертаново так играло!
sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:55
А держал ли он Динамо?
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