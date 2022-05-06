«Крылья Советов» дома разгромили «Динамо»

1651856432

вчера, 20:00

В матче 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Динамо» со счетом 5:2.

Голами в составе самарской команды отметились Максим Глушенков (дубль), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. За динамовцев забили Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев.

В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (52 очка), «Крылья» — на 6-й позиции (41).