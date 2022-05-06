«Крылья Советов» дома разгромили «Динамо»

В матче 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Динамо» со счетом 5:2.
Голами в составе самарской команды отметились Максим Глушенков (дубль), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. За динамовцев забили Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев.
В турнирной таблице «Динамо» идет на 2-м месте (52 очка), «Крылья» — на 6-й позиции (41).
Дважды обыграли Динамо в этом сезоне - не каждый на такое способен!
Глушенков зажигает в Самаре. Возможно, ему стоит остаться там и на будущий сезон. Не думаю, что он выиграет конкуренцию у Соболева и Шамара. Только третьим может быть. А в Крыльях - первый парень на деревне, и есть куда расти!
Динамо, видимо, смирилось с положением дел.
Бросят все силы на Кубок, потому что это трофей. Долгожданный для клуба
Дважды обыграли Динамо в этом сезоне - не каждый на такое способен!
Глушенков зажигает в Самаре. Возможно, ему стоит остаться там и на будущий сезон. Не думаю, что он выиграет конкуренцию у Соболева и Шамара. Только третьим может быть. А в Крыльях - первый парень на деревне, и есть куда расти!
Динамо, видимо, смирилось с положением дел.
Бросят все силы на Кубок, потому что это трофей. Долгожданный для клуба
Молодцы! Ну и болел поздравлю. Хотя за такую команду можно было и нужно болеть, поддерживать веселей, бодрей!
Молодцы! Ну и болел поздравлю. Хотя за такую команду можно было и нужно болеть, поддерживать веселей, бодрей!
Т.е. даунтренд этой весны по-прежнему в силе.
Особенно невесело от того, что безгрешными хозяева себя сегодня отнюдь
не проявили.
Они любят и умеют атаковать, делают это уверенно, убедительно, и красиво,
но обороняются они не очень и середину поля тоже проваливали неоднокрактно.
Однако воспользоваться всем этим сегодня было не про нашу честь, как грицца..
Что ж, Сандро Шварц заканчивает сезон весьма бесславно.
За то время, что он возглавляет Динамо, были разные периоды, но три поражения подряд команда терпит впервые.
И пропускает 3+ дважды подряд- тоже впервые.
Наконец, из очных матчей против Самары (включая кубковый год назад) проиграны все три..
А ведь Самара сходна с Динамо в плане ставки на молодёжь.
И потому противостояние именно с этой командой для Динамо было своего рода жанровым дерби.
В котором мы, к сожалению, оказались несостоятельны..
Причём, в отличие от нас, Самара по ходу сезона теряла не просто важных, а важнейших игроков, однако на её игре это практически не сказалось.
Похоже на то, что Шварц всё же упускает команду.
Да, на её долю выпало немало трудностей. Ну а кому щас легко, кроме Зенита?)
И преодолеть эти трудности пока не получается.
Однако, окончание сезона теперь становится для Шварца предметом, подвергающим серьёзному сомнению его профессиональное реноме.
Справится ли он?
Хочется пожелать ему мужества, здравомыслия и успеха.
Т.е. даунтренд этой весны по-прежнему в силе.
Особенно невесело от того, что безгрешными хозяева себя сегодня отнюдь
не проявили.
Они любят и умеют атаковать, делают это уверенно, убедительно, и красиво,
но обороняются они не очень и середину поля тоже проваливали неоднокрактно.
Однако воспользоваться всем этим сегодня было не про нашу честь, как грицца..
Что ж, Сандро Шварц заканчивает сезон весьма бесславно.
За то время, что он возглавляет Динамо, были разные периоды, но три поражения подряд команда терпит впервые.
И пропускает 3+ дважды подряд- тоже впервые.
Наконец, из очных матчей против Самары (включая кубковый год назад) проиграны все три..
А ведь Самара сходна с Динамо в плане ставки на молодёжь.
И потому противостояние именно с этой командой для Динамо было своего рода жанровым дерби.
В котором мы, к сожалению, оказались несостоятельны..
Причём, в отличие от нас, Самара по ходу сезона теряла не просто важных, а важнейших игроков, однако на её игре это практически не сказалось.
Похоже на то, что Шварц всё же упускает команду.
Да, на её долю выпало немало трудностей. Ну а кому щас легко, кроме Зенита?)
И преодолеть эти трудности пока не получается.
Однако, окончание сезона теперь становится для Шварца предметом, подвергающим серьёзному сомнению его профессиональное реноме.
Справится ли он?
Хочется пожелать ему мужества, здравомыслия и успеха.