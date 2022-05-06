Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» уступил «Дженоа», ведя в счёте 1:0 к 87-й минуте

вчера, 23:57
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.

Голами в составе генуэзцев отметились Альберт Гудмундссон (87') и Доменико Кришито (95', с пенальти). За туринцев забил Пауло Дибала (48').

В турнирной таблице «Ювентус» идет на 4-м месте (69 очков), «Дженоа» — на 18-й строчке (28).

Ранее в этом же туре «Интер» дома обыграл «Эмполи».

Все новости
«Монако» обыграл «Лилль» и поднялся на 2-е место в Лиге 1
Вчера, 23:53
«Интер» дома обыграл «Эмполи» в матче Серии А
Вчера, 21:43
«Крылья Советов» дома разгромили «Динамо»
Вчера, 20:00
«Рома» в финале Лиги конференций сыграет с «Фейеноордом»
05 мая
«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы
05 мая
Клуб из МЛС впервые выиграл североамериканскую ЛЧ. Это «Сиэтл»
05 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 03:39
Дженоа их весь первый тайм возило.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:34
да уж,провалили матч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:19
Похоже Ювентус уже смирился с 4 местом!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:48
Второй тайм вобще шикарный был!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:45
Красавцы Дженоа. Здорово бились и заслужили эту победу. Еще не потеряли шансы спастись, хотя их и очень мало.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43
«Ювентус» уступил «Дженоа», ведя в счёте 1:0 к 87-й минуте.
Есть ли ещё тот кто верит в гений Аллегри?! Но у меня как небыло этой веры , так и нет . А сегодня Аллегри сам расписался в этом матче о своём бессилии и беспомощности. И ведь опять команда проигрывает ни грандам Серии А , а явному аутсайдеру . Ювентус при Аллегри становится жалким подобием некогда топ клубом Италии. Команда забыла как нужно играть в футбол ⚽️ , и даже аутсайдер как Дженоа выглядел как команда которая борется за зону еврокубковых матчей. И статистика ударов по воротам Ювентуса говорит именно об этом. Надеюсь что у Аньелли всё таки хватит мужества , не взирая на хорошие дружеские отношения , сделать правильное решение об увольнении Аллегри. Просто уже невозможно смотреть на это жалкое подобие футбола в исполнении Ювентуса. И ещё, внутри команды тоже не очень хороший климат. А желание покинуть команду, Дибала принял именно из-за разногласий с игровой политикой и тактикой Ювентуса во главе с Аллегри. Буду надеяться на здравый смысл руководства клуба и по окончании сезона Аллегри всё таки покинет команду. Как-то так на мой субъективный взгляд. Удачи Юве ! Всем Добра !
Cat01
Cat01
сегодня в 00:22
Всё бывает иногда
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 00:20
Кришито отомстил за Зенит))
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 00:06
подарок...юве ниичего не надо уже
David Young
David Young
вчера в 23:59
Очень важная победа для Дженоа. Шансы остаться в Серии A теперь значительно выше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 