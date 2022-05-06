«Ювентус» уступил «Дженоа», ведя в счёте 1:0 к 87-й минуте.

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вчера, 23:57

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.

Голами в составе генуэзцев отметились Альберт Гудмундссон (87') и Доменико Кришито (95', с пенальти). За туринцев забил Пауло Дибала (48').

В турнирной таблице «Ювентус» идет на 4-м месте (69 очков), «Дженоа» — на 18-й строчке (28).

Ранее в этом же туре «Интер» дома обыграл «Эмполи».