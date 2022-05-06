«Ювентус» уступил «Дженоа», ведя в счёте 1:0 к 87-й минуте.

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.
Голами в составе генуэзцев отметились Альберт Гудмундссон (87') и Доменико Кришито (95', с пенальти). За туринцев забил Пауло Дибала (48').
В турнирной таблице «Ювентус» идет на 4-м месте (69 очков), «Дженоа» — на 18-й строчке (28).
Ранее в этом же туре «Интер» дома обыграл «Эмполи».
Есть ли ещё тот кто верит в гений Аллегри?! Но у меня как небыло этой веры , так и нет . А сегодня Аллегри сам расписался в этом матче о своём бессилии и беспомощности. И ведь опять команда проигрывает ни грандам Серии А , а явному аутсайдеру . Ювентус при Аллегри становится жалким подобием некогда топ клубом Италии. Команда забыла как нужно играть в футбол ⚽️ , и даже аутсайдер как Дженоа выглядел как команда которая борется за зону еврокубковых матчей. И статистика ударов по воротам Ювентуса говорит именно об этом. Надеюсь что у Аньелли всё таки хватит мужества , не взирая на хорошие дружеские отношения , сделать правильное решение об увольнении Аллегри. Просто уже невозможно смотреть на это жалкое подобие футбола в исполнении Ювентуса. И ещё, внутри команды тоже не очень хороший климат. А желание покинуть команду, Дибала принял именно из-за разногласий с игровой политикой и тактикой Ювентуса во главе с Аллегри. Буду надеяться на здравый смысл руководства клуба и по окончании сезона Аллегри всё таки покинет команду. Как-то так на мой субъективный взгляд. Удачи Юве ! Всем Добра !
Есть ли ещё тот кто верит в гений Аллегри?! Но у меня как небыло этой веры , так и нет . А сегодня Аллегри сам расписался в этом матче о своём бессилии и беспомощности. И ведь опять команда проигрывает ни грандам Серии А , а явному аутсайдеру . Ювентус при Аллегри становится жалким подобием некогда топ клубом Италии. Команда забыла как нужно играть в футбол ⚽️ , и даже аутсайдер как Дженоа выглядел как команда которая борется за зону еврокубковых матчей. И статистика ударов по воротам Ювентуса говорит именно об этом. Надеюсь что у Аньелли всё таки хватит мужества , не взирая на хорошие дружеские отношения , сделать правильное решение об увольнении Аллегри. Просто уже невозможно смотреть на это жалкое подобие футбола в исполнении Ювентуса. И ещё, внутри команды тоже не очень хороший климат. А желание покинуть команду, Дибала принял именно из-за разногласий с игровой политикой и тактикой Ювентуса во главе с Аллегри. Буду надеяться на здравый смысл руководства клуба и по окончании сезона Аллегри всё таки покинет команду. Как-то так на мой субъективный взгляд. Удачи Юве ! Всем Добра !