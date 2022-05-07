Павленко: «„Урал“ сегодня позволил играть в открытый футбол»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Павленко прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом».
Классная игра. Понравилось, что команда стал играть в четыре защитника и индивидуальные действия Мозеса также впечатлили. Хотелось бы побольше такого. Думаю, эта победа зарядит «Спартак» на полуфинал Кубка.
«Урал» сегодня позволил играть в открытый футбол. Надо отдать должное этой команде. Они играли в атакующий футбол, но индивидуальное мастерство игроков «Спартака» сказалось на результате. Еще раз повторю, в этой игре мне очень понравился Мозес. Он и Николсон соорудили классный второй гол.
Судя по обзору, забили все 100% моменты, и еще были опасные подходы.
Второй тайм, понятно, расслабились. Плюс Урал тоже не лыком шит, а у Спартака не играли Джикия, Жиго и Мартинс - это сказывается.
Победили, хорошо, ждём матча с Енисеем!
Судя по обзору, забили все 100% моменты, и еще были опасные подходы.
Второй тайм, понятно, расслабились. Плюс Урал тоже не лыком шит, а у Спартака не играли Джикия, Жиго и Мартинс - это сказывается.
Победили, хорошо, ждём матча с Енисеем!