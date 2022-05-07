Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Павленко: «„Урал“ сегодня позволил играть в открытый футбол»

вчера, 18:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший хавбек «Спартака» Александр Павленко прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом».

Классная игра. Понравилось, что команда стал играть в четыре защитника и индивидуальные действия Мозеса также впечатлили. Хотелось бы побольше такого. Думаю, эта победа зарядит «Спартак» на полуфинал Кубка.

«Урал» сегодня позволил играть в открытый футбол. Надо отдать должное этой команде. Они играли в атакующий футбол, но индивидуальное мастерство игроков «Спартака» сказалось на результате. Еще раз повторю, в этой игре мне очень понравился Мозес. Он и Николсон соорудили классный второй гол.

Все новости
Фернандес: «Мы хотели бы извиниться перед нашими уважаемыми болельщиками»
Вчера, 23:50
Юсупов: «Мы уже рады, что обыграли ЦСКА»
Вчера, 23:06
Мелкадзе: «Теперь нужно обогнать „Динамо“»
Вчера, 22:51
Мухин: «Где-то не хватило везения, где-то – взаимопонимания»
Вчера, 22:40
Федотов: «„Сочи“ победил на характере и мастерстве»
Вчера, 22:33
Мостовой: «Я смотрел на Языджи — он всю игру ходил пешком»
Вчера, 22:27
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 19:29
Реализация сыграла на руку Спартаку.
Судя по обзору, забили все 100% моменты, и еще были опасные подходы.
Второй тайм, понятно, расслабились. Плюс Урал тоже не лыком шит, а у Спартака не играли Джикия, Жиго и Мартинс - это сказывается.

Победили, хорошо, ждём матча с Енисеем!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:04
Урал сыграл безобразно.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:59
Ну а почему бы и не играть так Уралу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 