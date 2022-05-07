Языджи: «Я быстро понял философию клуба»

Полузащитник ЦСКА рассказал об эмоциях перед переходом в стан «армейцев».

Увидев в испанском Кампоаморе своих одноклубников впервые, я понял, что в коллективе замечательная атмосфера, сразу появилась уверенность, что всё будет хорошо. Тренеры, ребята и персонал помогли мне почувствовать себя как дома! Мне во всем помогали, мы провели отличные сборы, я быстро понял философию клуба. Фанаты оказали мне поддержку.