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Языджи: «Я быстро понял философию клуба»

сегодня, 17:56

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал об эмоциях перед переходом в стан «армейцев».

Увидев в испанском Кампоаморе своих одноклубников впервые, я понял, что в коллективе замечательная атмосфера, сразу появилась уверенность, что всё будет хорошо. Тренеры, ребята и персонал помогли мне почувствовать себя как дома! Мне во всем помогали, мы провели отличные сборы, я быстро понял философию клуба. Фанаты оказали мне поддержку.

Если честно, сначала я не был уверен, что смогу привыкнуть к ПФК ЦСКА и к России. Но после столь теплого приема все плохие мысли исчезли. Очень ждал своего выхода на поле в дерби. И дебют удался! Мы выиграли, а я забил со штрафного.

Ранее стало известно, что появилось обстоятельство, способное помешать трансферу Языджи в ЦСКА.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:42
Это хорошо коли так
Брулин
Брулин
сегодня в 18:23
Юсуф Языджи: «Соблюдаю пост во время Рамадана, но в дни матчей делаю некоторые исключения. Мне нужно быть полным сил, когда я играю»
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:17
Красиво сказано. Прямо песня Сирен. Не Бабаев случаем текст писал?). Как-то напрягают эти предматчевые, заранее вью). Жди подвоха. А чё? Приучили).
hаrut
hаrut
сегодня в 18:12
Молодца, теперь все доказывай на поле
David Young
David Young
сегодня в 17:59
Отличное отношение к делу.
memphis
memphis
сегодня в 17:59
Сразу понял что можно и не выигрывать
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:58
Ну и хорошо!
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