Языджи: «Я быстро понял философию клуба»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал об эмоциях перед переходом в стан «армейцев».
Увидев в испанском Кампоаморе своих одноклубников впервые, я понял, что в коллективе замечательная атмосфера, сразу появилась уверенность, что всё будет хорошо. Тренеры, ребята и персонал помогли мне почувствовать себя как дома! Мне во всем помогали, мы провели отличные сборы, я быстро понял философию клуба. Фанаты оказали мне поддержку.
Если честно, сначала я не был уверен, что смогу привыкнуть к ПФК ЦСКА и к России. Но после столь теплого приема все плохие мысли исчезли. Очень ждал своего выхода на поле в дерби. И дебют удался! Мы выиграли, а я забил со штрафного.
Ранее стало известно, что появилось обстоятельство, способное помешать трансферу Языджи в ЦСКА.