Баженов — о «Спартаке»: «Впереди нас ждёт рубилово за восьмое место»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом».

Отличный матч, а главное удалось победить. Думаю, что все заслуженно. Первый тайм «Спартака» в этом матче был лучшим за весь сезон, все получалось у команды. Впереди нас ждет рубилово за восьмое место, несколько команд претендуют на попадание в первую восьмерку. Пускай все болельщики свое внимание переключают на это. Мозес? Не знаю, уедет он или нет, но сегодня он был в полном порядке. Видно, что приехал на игру. Хотелось бы, чтобы он так в каждом матче выкладывался и играл. Надеюсь, он останется в «Спартаке».