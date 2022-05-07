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Баженов — о «Спартаке»: «Впереди нас ждёт рубилово за восьмое место»

сегодня, 16:34
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом».

Отличный матч, а главное удалось победить. Думаю, что все заслуженно. Первый тайм «Спартака» в этом матче был лучшим за весь сезон, все получалось у команды. Впереди нас ждет рубилово за восьмое место, несколько команд претендуют на попадание в первую восьмерку. Пускай все болельщики свое внимание переключают на это. Мозес? Не знаю, уедет он или нет, но сегодня он был в полном порядке. Видно, что приехал на игру. Хотелось бы, чтобы он так в каждом матче выкладывался и играл. Надеюсь, он останется в «Спартаке».

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 16:51
Спартак обозначил цель на сезон... Вот зачем эти трансферы и смена тренеров... Им восьмое место нужно)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:40
Рубилово это сильно сказано
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:36
И рубилово и мочилово!
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