Червиченко: «„Урал“ во втором тайме выглядел лучше»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «красно-белых» над «Уралом».

Первый тайм очень хороший получился, при том, что серьёзные проблемы в обороне «Спартак» решил. Единственное, за счёт чего можно было их решить, очень сильная игра в нападении: они это и сделали. Когда уже основные игроки нападения ушли, игра была туда-сюда. Всё могло обернуться… «Урал» во втором тайме выглядел лучше.