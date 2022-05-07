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Червиченко: «„Урал“ во втором тайме выглядел лучше»

сегодня, 16:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «красно-белых» над «Уралом».

Первый тайм очень хороший получился, при том, что серьёзные проблемы в обороне «Спартак» решил. Единственное, за счёт чего можно было их решить, очень сильная игра в нападении: они это и сделали. Когда уже основные игроки нападения ушли, игра была туда-сюда. Всё могло обернуться… «Урал» во втором тайме выглядел лучше.

Уверен, «Урал» не вылетит. Если кто и вылетит, то это «Уфа» или «Арсенал». «Урал» точно останется в РПЛ.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 16:53
Выглядит неплохо счет на табло...
beefs
beefs
сегодня в 16:40
Все, теперь Спартак начнет погоню за Зенитом...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:38
Как бы он не выглядел, но счет на табло
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