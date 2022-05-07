Мостовой: «Победа над „Уралом“ придаст „Спартаку“ импульс»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Уралом» в РПЛ (3:1).

Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Две победы подряд! Уверенность у команды появляется. Хотя я и до матча говорил, что «Спартак», скорее всего, и выиграет. Но «Уралу» эти три очка были намного важнее в контексте борьбы за выживание. Вылетят ли они? Надо смотреть расклады. Две игры остаётся. В последнем туре будет битва за выживание между «Рубином» и «Уралом».