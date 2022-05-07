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Мостовой: «Победа над „Уралом“ придаст „Спартаку“ импульс»

сегодня, 17:13
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Уралом» в РПЛ (3:1).

Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Две победы подряд! Уверенность у команды появляется. Хотя я и до матча говорил, что «Спартак», скорее всего, и выиграет. Но «Уралу» эти три очка были намного важнее в контексте борьбы за выживание. Вылетят ли они? Надо смотреть расклады. Две игры остаётся. В последнем туре будет битва за выживание между «Рубином» и «Уралом».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:29
Посмотрим на этот импульс в игре за кубок против Енисея .
Брулин
Брулин
сегодня в 17:18
Зачем теперь этот импульс то?
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