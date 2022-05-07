Широков: «Самое важное — Кубок, что для „Спартака“, что для „Динамо“»

Бывший футболист «Зенита» поделился эмоциями от победы «Спартака» над «Уралом» в РПЛ (3:1).

«Спартак» — молодцы! Не вижу ничего удивительного в том, что они смогли выиграть без Жиго и Джикии с Кофрие в роли одного из трёх центральных. Он же при трёх играл. Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака».

Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Восьмая строчка — мощнейший импульс для команды! Им какая разница? За это же медали не дают? Самое важное — Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо».