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Широков: «Самое важное — Кубок, что для „Спартака“, что для „Динамо“»

сегодня, 17:21
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился эмоциями от победы «Спартака» над «Уралом» в РПЛ (3:1).

«Спартак» — молодцы! Не вижу ничего удивительного в том, что они смогли выиграть без Жиго и Джикии с Кофрие в роли одного из трёх центральных. Он же при трёх играл. Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака».

Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Восьмая строчка — мощнейший импульс для команды! Им какая разница? За это же медали не дают? Самое важное — Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:38
Для Спартака кубок важнее!
Cat01
Cat01
сегодня в 17:28
Кубок один а кандидатов 4???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:26
Енисей может покусать Спартак.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:25
У Динамо теперь и серебро под вопросом.
Сп62
Сп62
сегодня в 17:25
Да, было бы неплохо. Надо постараться.
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