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«Ювентус» продолжает следить за Ди Марией

сегодня, 12:56

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может перебраться в Италию, пишет tuttosport.

Якобы руководство «Ювентуса» хочет с помощью Ди Марии заменить Пауло Дибалу, который близок к уходу из клуба.

Оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 13:12
Ну и ну.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:03, ред.
Что за команду Пенсионного фонда хотят собрать в Юве.
И действительно получится Старая синьора !)
lotsman
lotsman
сегодня в 13:03
Зачем следить? Надо брать.
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