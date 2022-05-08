«Ювентус» продолжает следить за Ди Марией

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может перебраться в Италию, пишет tuttosport.
Якобы руководство «Ювентуса» хочет с помощью Ди Марии заменить Пауло Дибалу, который близок к уходу из клуба.
Оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами.
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может перебраться в Италию, пишет tuttosport.
Якобы руководство «Ювентуса» хочет с помощью Ди Марии заменить Пауло Дибалу, который близок к уходу из клуба.
Оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами.
И действительно получится Старая синьора !)
И действительно получится Старая синьора !)