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«Вильярреал» может согласиться снизить сумму за трансфер Пау Торреса

сегодня, 11:50

«Тоттенхэм» продолжает работу над трансфером защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

По информации источника, английский клуб обнадежил тот факт, что испанцы могут продать игрока этим летом на 10 миллионов фунтов ниже запрашиваемой за него цены. «Шпоры» уделяют приоритетное внимание подписанию центрального защитника, который мог бы занять место в обороне Антонио Конте из трех человек.

«Вильярреал» рассчитывает заработать на трансфере Торреса, поскольку у него осталось два года контракта. В договоре с игроком есть пункт о выкупе за 55 миллионов фунтов, который может оказаться непомерно высоким для претендентов на подписание, включая «Тоттенхэм».

Однако потребность испанского клуба в деньгах дает уверенность «Тоттенхэму», что Торрес может быть подписан примерно за 45 миллионов фунтов.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:29
А чего ждёт Реал Мадрид?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:51
Его цена 50 и два года контракта! Так что норм выставили
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