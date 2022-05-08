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Хави: «Мы обыграли всю первую десятку Примеры во второй половине сезона»

сегодня, 09:50
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Рулевой «Барселоны» Хави поделился впечатлениями после матча с «Бетисом».

Мы способны бороться с кем угодно. Хочу отметить, что мы обыграли всю первую десятку чемпионата во второй половине сезона.

Только сравните, в каком состоянии мы были и в каком находимся сейчас!

Впрочем, чтобы бороться за трофеи, нужно играть лучше. Наши игроки изменились, как и вся команда. Будем настраиваться на следующий сезон.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 10:46
Моя любимая вдохновляющая история — это когда «Барселона» отставала от «Реала» на 10 очков, затем они начали строить команду мечты, пришел Хави , вернули штрафы, купили новых игроков. Теперь они отстают на 15.
usk
usk ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:45
А Кадис и Райо Валекано в первой десятке таблицы?
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:40
Чувак, ты вообще читаешь новость полностью?
Или только заглавие?
Хави сказал, что они способны бороться с любой командой, и как аргумент привел победы над всеми командами первой десятки
И второе его утверждение , что команда сейчас лучше, чем когда он пришел.
А ты о чем вообще?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:24
Аргументец слабоват. хотя и достоин внимания)
BackstromKhedira19
BackstromKhedira19
сегодня в 10:23
И всё равно обо76ись в итоге.
DXTK
DXTK
сегодня в 10:23, ред.
Хави хвалится на пустом месте...... не проиграли в первой 10 ке, ну хорошо......., а как же вылеты из кубков от середняков...... от Бильбао, а еще от 9 команды бундеслиги Айнтрахта при чем дома слететь......а три подряд поражения на Камп Ноу установив новый антирекорд в 21 веке..........

PS Хави разуй глаза......реал который вы классно дернули на бернабеу.....0-4...... взяв 35 титул, теперь шаге от еще одного ушастого, а вы даже ЛЕ не смогли взять даже в финал не прошли........ хотя тут и не только испанец виноват, но и бездари в команде........
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:17
я о том что он ищет логику там где её нет. нет связи между победами над командами из разных десяток,чемпионат это игра за 3очка
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:15
Работы ещё много
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:15
они тут причем? речь о первой десятке ведь
протон
протон
сегодня в 10:10
Летом нужно избавляться от не нужных пассажиров и укреплять защиту, а так же купить центрального нападающего. Провести плодотворные сборы, чтобы игроки понимали друг-друга с полуслова прям с одного взгляда. Фати чтобы уже окреп и мог полноценно играть без травм, у парня чутье на голы чего не хватает Торресу, которому нужно дать установку провести все лето над улучшением реализации. Хави удачи в следующем сезоне. Верим в Барсу Хави.
протон
протон
сегодня в 10:09
Обыграть всю топ-10 Ла Лиги, конечно, очень хорошо и приятно.
Но хотелось бы ещё поменьше провалов против команд второй десятки.
Надеюсь, в следующем сезоне исправят эти моменты )
так держать, Хави! надеюсь летом будут покупки, нормальная предсезонка, и снова в бой.
А ведь правда, забили по 4 Реалу, Атлетику, Атлетико, Валенсии и Осасуне, также обыграли Севилью, Бетис, Реал Сосьедад и Вилльяреал.
Если в последнем туре снова возьмём 3 очка против Вилльяреала, то во втором круге будет 9 побед из 9, шикарный результат.
Если бы не глупые потери очков в начале сезона и недавние 2 поражения дома, то могли бы и за чемпионство побороться.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:06
Кадис и Райо Валекано не дадут соврать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
Следующий сезон покажет на что вы способны
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