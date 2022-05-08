Хави: «Мы обыграли всю первую десятку Примеры во второй половине сезона»

Рулевой «Барселоны» Хави поделился впечатлениями после матча с «Бетисом».
Мы способны бороться с кем угодно. Хочу отметить, что мы обыграли всю первую десятку чемпионата во второй половине сезона.
Только сравните, в каком состоянии мы были и в каком находимся сейчас!
Впрочем, чтобы бороться за трофеи, нужно играть лучше. Наши игроки изменились, как и вся команда. Будем настраиваться на следующий сезон.
Или только заглавие?
Хави сказал, что они способны бороться с любой командой, и как аргумент привел победы над всеми командами первой десятки
И второе его утверждение , что команда сейчас лучше, чем когда он пришел.
А ты о чем вообще?
Или только заглавие?
Хави сказал, что они способны бороться с любой командой, и как аргумент привел победы над всеми командами первой десятки
И второе его утверждение , что команда сейчас лучше, чем когда он пришел.
А ты о чем вообще?
PS Хави разуй глаза......реал который вы классно дернули на бернабеу.....0-4...... взяв 35 титул, теперь шаге от еще одного ушастого, а вы даже ЛЕ не смогли взять даже в финал не прошли........ хотя тут и не только испанец виноват, но и бездари в команде........
PS Хави разуй глаза......реал который вы классно дернули на бернабеу.....0-4...... взяв 35 титул, теперь шаге от еще одного ушастого, а вы даже ЛЕ не смогли взять даже в финал не прошли........ хотя тут и не только испанец виноват, но и бездари в команде........
Но хотелось бы ещё поменьше провалов против команд второй десятки.
Надеюсь, в следующем сезоне исправят эти моменты )
так держать, Хави! надеюсь летом будут покупки, нормальная предсезонка, и снова в бой.
А ведь правда, забили по 4 Реалу, Атлетику, Атлетико, Валенсии и Осасуне, также обыграли Севилью, Бетис, Реал Сосьедад и Вилльяреал.
Если в последнем туре снова возьмём 3 очка против Вилльяреала, то во втором круге будет 9 побед из 9, шикарный результат.
Если бы не глупые потери очков в начале сезона и недавние 2 поражения дома, то могли бы и за чемпионство побороться.
Но хотелось бы ещё поменьше провалов против команд второй десятки.
Надеюсь, в следующем сезоне исправят эти моменты )
так держать, Хави! надеюсь летом будут покупки, нормальная предсезонка, и снова в бой.
А ведь правда, забили по 4 Реалу, Атлетику, Атлетико, Валенсии и Осасуне, также обыграли Севилью, Бетис, Реал Сосьедад и Вилльяреал.
Если в последнем туре снова возьмём 3 очка против Вилльяреала, то во втором круге будет 9 побед из 9, шикарный результат.
Если бы не глупые потери очков в начале сезона и недавние 2 поражения дома, то могли бы и за чемпионство побороться.