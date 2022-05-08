Хави: «Мы обыграли всю первую десятку Примеры во второй половине сезона»

Рулевой «Барселоны» поделился впечатлениями после матча с «Бетисом».

Мы способны бороться с кем угодно. Хочу отметить, что мы обыграли всю первую десятку чемпионата во второй половине сезона.

Только сравните, в каком состоянии мы были и в каком находимся сейчас!

Впрочем, чтобы бороться за трофеи, нужно играть лучше. Наши игроки изменились, как и вся команда. Будем настраиваться на следующий сезон.