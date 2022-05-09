Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец»

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный проведет матч в составе футбольного клуба «Сахалинец». Об этом сообщил исполнительный директор клуба Сергей Гореликов.

Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре — пока непонятно.

Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером «12». Для нас это большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей.