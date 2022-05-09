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Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец»

сегодня, 16:36

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный проведет матч в составе футбольного клуба «Сахалинец». Об этом сообщил исполнительный директор клуба Сергей Гореликов.

Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре — пока непонятно.

Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером «12». Для нас это большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:47
Хороший опыт можно перенять!
7a9jf5t8yq9z
7a9jf5t8yq9z
сегодня в 17:31
На перекладине будет висеть во время штрафных и сахалинские девятки тройными сальто защищать, если в верхней сетке незаметно дырки прорезать
1 984
1 984
сегодня в 17:30
Только чтоб про гимнастику не забыл.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:28
Может поможет..
beefs
beefs
сегодня в 16:47
пусть пробует, может понравится...
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