«Ротор» вылетел в ФНЛ-2

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вчера, 18:16

«Ротор» уступил «Спартаку-2» в матче 36-го тура ФНЛ (0:1). Таким образом, за два тура до конца первенства клуб из Волгограда расположился на предпоследей строчке в таблице, находясь в 8 очках от спасительного 16-го места.