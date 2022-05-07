«Ротор» вылетел в ФНЛ-2

«Ротор» уступил «Спартаку-2» в матче 36-го тура ФНЛ (0:1). Таким образом, за два тура до конца первенства клуб из Волгограда расположился на предпоследей строчке в таблице, находясь в 8 очках от спасительного 16-го места.
В прошлом сезоне «Ротор» играл в РПЛ, где финишировал на предпоследнем месте.
А я даже не знал фамилию губернатора, не говоря уж о каких то махинациях.
Лет 10 уже не смотрю телек и не читаю новостные ленты
Но спасибо за информацию
А я даже не знал фамилию губернатора, не говоря уж о каких то махинациях.
Лет 10 уже не смотрю телек и не читаю новостные ленты
Но спасибо за информацию
Вот это эпичное падение
За два сезона из высшего дивизиона в ФНЛ-2
Причем по спортивному принципу, и имея второй бюджет в лиге
Вот это эпичное падение
За два сезона из высшего дивизиона в ФНЛ-2
Причем по спортивному принципу, и имея второй бюджет в лиге
В том же Воронеже посещаемость даже во второй лиге на Факеле была больше , чем у многих команд РПЛ. Город миллионник. Транспортная инфраструктура и расположение города очень удобное. Футбол любят.
Чем думали эти чиновники, когда решали , каким городам отдать ЧМ и соответственно построить стадионы, непонятно
В том же Воронеже посещаемость даже во второй лиге на Факеле была больше , чем у многих команд РПЛ. Город миллионник. Транспортная инфраструктура и расположение города очень удобное. Футбол любят.
Чем думали эти чиновники, когда решали , каким городам отдать ЧМ и соответственно построить стадионы, непонятно
Но, как говорится, не было бы счастья...., пусть и другие клубы приезжая в гости к Ротору и Саранску поиграют на современных футбольных газонах, ну а хозяева этих полей, пользуясь этим преимуществом пусть на долго там не задерживаются, а как можно скорее возвращаются в двадцатку ФНЛ, а потом и в стан сильнейших, благо число команд высшего дивизиона со следующего года вроде как увеличивают до восемнадцати. Болейте за своих а не против чужих!
Но, как говорится, не было бы счастья...., пусть и другие клубы приезжая в гости к Ротору и Саранску поиграют на современных футбольных газонах, ну а хозяева этих полей, пользуясь этим преимуществом пусть на долго там не задерживаются, а как можно скорее возвращаются в двадцатку ФНЛ, а потом и в стан сильнейших, благо число команд высшего дивизиона со следующего года вроде как увеличивают до восемнадцати. Болейте за своих а не против чужих!