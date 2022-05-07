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«Ротор» вылетел в ФНЛ-2

вчера, 18:16

«Ротор» уступил «Спартаку-2» в матче 36-го тура ФНЛ (0:1). Таким образом, за два тура до конца первенства клуб из Волгограда расположился на предпоследей строчке в таблице, находясь в 8 очках от спасительного 16-го места.

В прошлом сезоне «Ротор» играл в РПЛ, где финишировал на предпоследнем месте.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 23:17
Затяжное пике.
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:11
Вот видишь, ты в курсе событий
А я даже не знал фамилию губернатора, не говоря уж о каких то махинациях.
Лет 10 уже не смотрю телек и не читаю новостные ленты
Но спасибо за информацию
stanichnik
stanichnik ответ Мés que un сlub (раскрыть)
вчера в 23:08
Причина в вашем опальном губернаторе Гордееве, замешанном в махинациях с Росагролизингом. Побояльсь, что и со строительством стадиона может быть не все чисто.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:54
Сейчас посмотрел статистику , и вспомнил, что Ротор ещё в прошлом году играл в Премьер-Лиге
Вот это эпичное падение
За два сезона из высшего дивизиона в ФНЛ-2
Причем по спортивному принципу, и имея второй бюджет в лиге
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:37
Знаешь, самое обидное, что были и другие варианты
В том же Воронеже посещаемость даже во второй лиге на Факеле была больше , чем у многих команд РПЛ. Город миллионник. Транспортная инфраструктура и расположение города очень удобное. Футбол любят.
Чем думали эти чиновники, когда решали , каким городам отдать ЧМ и соответственно построить стадионы, непонятно
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:28
Да. Только не понял зачем. Старый, на 42 тысячи персон, мне больше нравился. Да и помещалось по факту больше 65 тысяч. Газон был по стандарту для международных соревнований 105м х 68м. И главное у него была история.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:14
Вот уже минус два. Это я о футбольных клубах, в распоряжении которых самые современные футбольные стадионы в нашей стране, построенные к последнему чемпионату мира. Имеется в виду одноимённый клуб из Саранска, а теперь ещё и некогда один из ведущих клубов страны фк Ротор из Волгограда чьи стадионы по сути исключены из числа спортивных арен для проведения игр регулярного первенства РПЛ, как минимум на ближайшие два года.

Но, как говорится, не было бы счастья...., пусть и другие клубы приезжая в гости к Ротору и Саранску поиграют на современных футбольных газонах, ну а хозяева этих полей, пользуясь этим преимуществом пусть на долго там не задерживаются, а как можно скорее возвращаются в двадцатку ФНЛ, а потом и в стан сильнейших, благо число команд высшего дивизиона со следующего года вроде как увеличивают до восемнадцати. Болейте за своих а не против чужих!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:56, ред.
Ну как так-то? Вон, например Арсенал и Уфа тоже недавно играли в ЕК, но сдулись и теперь в зоне вылета.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:41
Повысят. Можно не сомневаться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:38
К этому всё шло
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:37
Ожидаемо было.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:36
Не нужен футбол в Волгограде
Parma1972
Parma1972
вчера в 18:34
Бальзам на душу для Василия Уткина🤣
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:33
зенит-2 уже давно там,с гением Радимовым!
drug01
drug01
вчера в 18:31
Совсем плохо!!!!
Брулин
Брулин
вчера в 18:26
Это для них построили новый стадион?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:23
А когда-то, Ротор играл против Манчестер Юнайтед... Так, к слову...
dadrail
dadrail
вчера в 18:20
Ожидаемо было по играм
Gahi
Gahi
вчера в 18:20
В последнюю минуту отказал мотор и "Ротор" не справился с управлением.
memphis
memphis
вчера в 18:19
С - стабильность
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