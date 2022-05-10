МЮ сделает ставку на свободных агентов во время летнего трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна намерен искать усиление состава главным образом среди свободных от контрактов игроков. МЮ поручил агентам, сотрудничающим с клубом, начать поиск футболистов с истекающим сроком действующего соглашения. Это связано с финансовыми трудностями «дьяволов», которые стали следствием непопадания команды в Лигу чемпионов, а также последствий пандемии COVID-19. На трансферы МЮ выделит около 120 миллионов евро, однако этой суммы будет недостаточно для того, чтобы обновить команду в полной мере.
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