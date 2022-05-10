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МЮ сделает ставку на свободных агентов во время летнего трансферного окна

сегодня, 08:51

«Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна намерен искать усиление состава главным образом среди свободных от контрактов игроков. МЮ поручил агентам, сотрудничающим с клубом, начать поиск футболистов с истекающим сроком действующего соглашения. Это связано с финансовыми трудностями «дьяволов», которые стали следствием непопадания команды в Лигу чемпионов, а также последствий пандемии COVID-19. На трансферы МЮ выделит около 120 миллионов евро, однако этой суммы будет недостаточно для того, чтобы обновить команду в полной мере.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 11:29
Хороших игроков будет маловато.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 10:56
Вот прямо английский вариант ЦСКА. И с тренерами почти такая же эпопея. Печально
BDA81
BDA81
сегодня в 10:37
Всё что десятилетиями заработал САФ для клуба профукали. ( имидж, трофеи,бабло ) Это же нужно быть такими бездарными клоунами, как только ещё болелы офис штурмом не взяли и не линчевали весь менеджмент))))
beefs
beefs
сегодня в 10:17
Вот это правильно, за безценок собрать команду...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:00
МЮ тоже думает как сэкономить.
galem72
galem72
сегодня в 09:35
Сан, как обычно, в своём утином репертуаре. Понятно, что космотрансферов не будет, да и ни к чему они. Сейчас у МЮ новый менеджмент, который будет тратить по-новому, обоснованно и умеренно из-за прошлого неудачного опыта вертолётных денег футболистам, а не потому, что не попали в ЛЧ.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:33
Посмотрим кого найдете
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:13
А что думают сейчас очередь встанет ?
ssbpgcq982wx
ssbpgcq982wx
сегодня в 09:12
Дзюба скоро станет свободным агентом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:59
У него будет богатая конкуренция! Халявщиков щас будет море...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:54
МЮ нчинает экономить деньги!
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