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Лукаку хочет прояснить своё будущее в «Челси»

сегодня, 08:48

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку летом хочет обсудить своё будущее с рулевым команды Томасом Тухелем.

Бельгиец хочет быть ключевым футболистом команды. Отмечается, что на данный момент ни один клуб не ведет переговоры о трансфере Лукаку.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 12:14
Отмечается, что на данный момент ни один клуб не ведет переговоры о трансфере Лукаку.
Потому,что это бревно за кучу денег,никому не надо,будет лавку в Челси полировать.
Вот купили чудо,нет бы Тэмми оставить,и деньги бы с экономили и толку от Абрахама было бы не меньше. Надеюсь новые хозяева,уже выкинули из команды мариночку, и вместе с ней можно кепу с лукаку отправить......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:55
Ну игрок то хороший, просто раслабился чуток!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:28
надо играть соответственно
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:18
Чтобы быть ключевым футболистом нужно не обсуждать это в офисе, а демонстрировать на поле.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:05
«хочет быть ключевым футболистом команды»
Одной хотелки мало для этого! Надо шевелиться, о чем вообще говорить если его съедали практически все защитники середняков и аутсайдеров, достаточно взглянуть на процент выигранных единоборств с начала сезона в АПЛ, и это с его то габаритами.
В последней игре сыграл хорошо, бегал, боролся и даже защите помогал, всё это не свойственно для бельгийца в этом сезоне. Пусть ТТ и думает, а так, все равно особо спроса нет на него после такого сезона.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:51
Так играть надо лучше.
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