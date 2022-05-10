Лукаку хочет прояснить своё будущее в «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку летом хочет обсудить своё будущее с рулевым команды Томасом Тухелем.
Бельгиец хочет быть ключевым футболистом команды. Отмечается, что на данный момент ни один клуб не ведет переговоры о трансфере Лукаку.
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку летом хочет обсудить своё будущее с рулевым команды Томасом Тухелем.
Бельгиец хочет быть ключевым футболистом команды. Отмечается, что на данный момент ни один клуб не ведет переговоры о трансфере Лукаку.
Одной хотелки мало для этого! Надо шевелиться, о чем вообще говорить если его съедали практически все защитники середняков и аутсайдеров, достаточно взглянуть на процент выигранных единоборств с начала сезона в АПЛ, и это с его то габаритами.
В последней игре сыграл хорошо, бегал, боролся и даже защите помогал, всё это не свойственно для бельгийца в этом сезоне. Пусть ТТ и думает, а так, все равно особо спроса нет на него после такого сезона.
Одной хотелки мало для этого! Надо шевелиться, о чем вообще говорить если его съедали практически все защитники середняков и аутсайдеров, достаточно взглянуть на процент выигранных единоборств с начала сезона в АПЛ, и это с его то габаритами.
В последней игре сыграл хорошо, бегал, боролся и даже защите помогал, всё это не свойственно для бельгийца в этом сезоне. Пусть ТТ и думает, а так, все равно особо спроса нет на него после такого сезона.