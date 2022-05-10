Лукаку хочет прояснить своё будущее в «Челси»

1652161721

сегодня, 08:48

Нападающий «Челси» летом хочет обсудить своё будущее с рулевым команды Томасом Тухелем.

Бельгиец хочет быть ключевым футболистом команды. Отмечается, что на данный момент ни один клуб не ведет переговоры о трансфере Лукаку.