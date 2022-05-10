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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022

Булыкин: «Я уже давно выступал против „Казанки“, она не нужна»

сегодня, 16:05

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин положительно относится к возможному расформированию футбольного клуба «Казанка».

Надо спрашивать у руководства почему. Я уже давно выступал против «Казанки», что она не нужна. Может быть, наконец дошли доводы до руководства, а может быть, лишнее финансирование. Мы этого не знаем. Нужно спрашивать у руководства «Локомотива», чем они это объяснят.

Почему я был против «Казанки»? Потому что нет смысла держать на таком уровне футболистов. Единая заявка — это не причина, ради которой стоит держать «Казанку». Молодые футболисты должны развиваться в основной команде или в других клубах РПЛ. В принципе, это и делается. У «Локомотива» много воспитанников в клубе РПЛ. Нужно каждый год их увеличивать. Не зря же работает академия и молодёжная команда, где есть хорошие футболисты. «Казанка» — не совсем нужная команда для развития футболистов.

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протон
протон
сегодня в 17:26
решение логичное, ибо на Казанке много не распилишь
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:43
Казанка рязанка ещё чего придумают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:06
А по мне так пусть будет!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:06
Очень спорное решение.
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