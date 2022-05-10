Булыкин: «Я уже давно выступал против „Казанки“, она не нужна»

Экс-игрок «Локомотива» положительно относится к возможному расформированию футбольного клуба «Казанка».

Надо спрашивать у руководства почему. Я уже давно выступал против «Казанки», что она не нужна. Может быть, наконец дошли доводы до руководства, а может быть, лишнее финансирование. Мы этого не знаем. Нужно спрашивать у руководства «Локомотива», чем они это объяснят.